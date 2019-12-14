Silikon Vadisi’nde Skandal! Müşterileri Striptiz Kulübüne Götürüyormuş

Silikon Vadisi, bu kez teknolojinin dışında skandal bir konu ile gündeme geldi. Silikon Vadisi'nde yer alan bir şirketin CEO’sunun, müşterileri striptiz kulübüne götürdüğü ortaya çıktı.

Şirketin Kasasından Harcamış

ABD'nin ünlü teknoloji üssü Silikon Vadisi’ndeki Turvo Inc. isimli bir lojistik yazılım şirketi ilginç bir skandal ile gündemde. Geçtiğimiz Mayıs ayında, şirketin kurucu ortaklarından Eric Gilmore’un şirketin kasasından striptiz kulüplerine 76 bin 120 dolar harcama yaptığı tespit edildi.

Gilmore’un 3 yıldır potansiyel müşterileri ikna etmek için striptiz kulüplerine davet ettiğinin ortaya çıkmasından sonra, şirket yönetimi 39 yaşındaki yöneticinin görevine son verme kararı aldı.

Gilmore, hakkındaki suçlamaları reddetmedi fakat görevden uzaklaştırma prosedürünün ihlal edildiği gerekçesiyle şirkete dava açtı. Yönetim kurulu ise görevden almanın usullere uygun olarak yapıldığını savundu. Euronews’e göre taraflar Eylül ayında uzlaşma sağladı.

Turvo Inc.’in en büyük hissedarı olan Gilmore, şirketin yönetim kurulunda yer almaya devam ediyor. Halen yönetici pozisyonlarında göreve devam eden diğer iki kurucu ortağın da Gilmore’un söz konusu harcamalarından haberdar olduğu belirlendi. Ancak söz konusu toplantılara katıldıkları tespit edilemedi.

Bloomberg’e konuşan şirketin yeni CEO’su, çalışanlara müşterileri eğlendirmek için striptiz kulüplere götürmeyi ve bunu şirkete fatura etmeyi yasakladığını söyledi.