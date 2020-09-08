Android Kullanıcılarının Hemen Silmesi Gereken Tehlikeli Uygulamalar

Google Play Store'da milyonlarca uygulama bulunuyor. Bu uygulamaların büyük bir kısmı güvenli olsa da popüler uygulama mağazasının içinden bazen tehlikeli uygulamalar çıkabiliyor. Play Store'da gezerek yeni uygulamalar keşfetmekten hoşlanan bir kullanıcıysanız siz de büyük bir tehlikede olma olasılığınız oldukça yüksektir. Silinmesi gereken zararlı yazılımlar ile ilgili detaylar haberimizde.

Android Kullanıcılarına Zarar Verebilecek Tehlikeli Uygulamalar

Kötü amaçlı yazılımların çoğu maalesef ki uzun bir süre boyunca fark edilemeyebiliyor ve bu da uygulama indirirken ne kadar dikkatli olursanız olun, Android işletim sistemli cihazınıza kötü amaçlı yazılım indirebileceğinizin ve siber saldırıların hedefindeki bir kurban olabileceğinizin anlamına geliyor. Güvenlik uzmanları tarafından son yapılan araştırmaların sonucunda ortaya çıkan kötü amaçlı uygulamaları indirip indirmediğinizden emin olmak için listedeki uygulamalara göz atmalısınız.

Pradeo'da Roxane Suau tarafından derlenen zararlı yazılımlar, dünya genelinde popüler olan uygulamaları içermemesine, büyük indirme sayısına sahip olmadığı için insanların çok fazla dikkatini çekmemesine rağmen uygulamalar Play Store'da ortalama olarak 200.000 indirme sayısına sahip ve uygulamaları hala cihazında tutan binlerce insanın olabileceği anlamına geliyor.

Tehlikeli uygulamalar Play Store'dan kaldırılmış olsa da söz konusu uygulamalardan herhangi birini cihazında tutmaya devam eden kişiler olabilir. Zararlı Android uygulamalarının cihazınızda yer almadığından emin olmak için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.

• Safety AppLock (10.000+ İndirme)

• Convenient Scanner 2 (100.000+ İndirme)

• Push Message-Texting&SMS (10.000+ İndirme)

• Emoji Wallpaper (10.000+ İndirme)

• Separate Doc Scanner (50.000+ İndirme)

• Fingertip GameBox (1000+ İndirme)