Hemen Silinmesi Gereken Zararlı Uygulamalar

Bitdefender'da yer alan siber güvenlik araştırmacıları, silinmesi gereken zararlı uygulamalar konusunda akıllı telefon kullanıcılarına önemli bir uyarıda bulundu.

Oana Asoltanei, Alin Mihai Barbatei ve Silviu Stahie tarafından hazırlanan rapora göre 2021 yılının başlarında yaygın olarak görülmeye başlanan TeaBot ve FluBot, kullanıcıları tehdit etmeye devam ediyor.

Bitdefender'dan araştırmacılar, popüler uygulamaları taklit eden sahte ve zararlı yazılımlara karşı kullanıcıların dikkatli olmasını, cihazında aşağıdaki uygulamalardan birinin yüklü olması durumunda ilgili uygulamalardan hemen kurtulmaları gerektiğini söyledi.

Silinmesi Gereken Zararlı Uygulamalar (Haziran 2021)

Google Play Store ve Apple Store gibi resmi uygulama mağazalarında bu tür zararlı uygulamalara rastlamak çok düşük bir ihtimal olduğundan Android işletim sistemli telefonlara kötü amaçlı yazılım yüklenmesi kolay değildir.

Hackerlar bu nedenle resmi uygulama mağazaları yerine üçüncü taraf uygulama mağazalarını tercih ediyor. Güvenilir olmayan web sitelerinden indirilen uygulamalar, akıllı telefonun kontrolünün bilgisayar korsanının eline geçmesine neden olabiliyor.

Siber güvenlik uzmanlarının 2021'in ilk aylarında yaptığı uyarılarda da belirttiği üzere TeaBot ve FluBot, en yeni bankacılık truva atı olarak kullanıcıları hedefliyor. Bitdefender araştırmacılarına göre bilgisayar korsanları söz konusu kötü amaçlı yazılımlarla kullanıcıları hedef almak için popüler uygulamaların sahte versiyonlarını kullanmaya başladı.

Sahte uygulamaları simgeleri ile veren siber güvenlik araştırmacıları, buna ek olarak uygulamaların gerçek versiyonunun adını ve simgesini de paylaştı. Araştırmacıların cihazınızdan silmenizi istediği sahte uygulamalar içerisinde Uplift, BookReader, PlutoTV, Kaspersky, VLC MediaPlayer gibi uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamaların sahte versiyonlarının gerçek versiyonlarından ne gibi farklarının olduğunu aşağıdaki görseli inceleyerek öğrenebilirsiniz.

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