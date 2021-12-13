Silk Road Kurucusu Hapishaneden 6,3 Milyon Dolarlık NFT Sattı

Silk Road Kurucusu hapishaneden milyonlarca dolar değerinde NFT satışı gerçekleştirdi. 2013 yılından beri cezaevinde olan Ross Ulbricht'in NFT'si kare kalem çalışmasını içeriyor. Gerçekleşen satışa ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Silk Road Kurucusu Hapishanede NFT Satışı Gerçekleştirdi

Ross Ulbricht, 2013 yılında kullanıcıların kripto para birimi ve karanlık ağ kullanarak uyuşturucu ve diğer yasa dışı ürünleri satın alabilecekleri Silk Road isimli çevrim içi pazar yerini kurdu. Ulbricht, bu sebepten ötürü iki müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ulbricht'in hapishaneye girmesi milyonlarca dolar tutarında NFT satışı gerçekleştirmesini engellemedi. Ulbricht, perşembe günü kare kalem çalışmasını açık arttırma ile satışa çıkardı. Silk Road kurucusu, yorulduğunu fakat açık arttırma tüm beklentilerini değiştirdiğini, artık yeni bir amacı varmış gibi hissetiğini söyledi.

Aktarılan bilgilere göre FreeRossDAO olarak adlandırılan binden fazla kripto yatırımcısı, açık arttırmayı kazanmak için bir fon oluşturarak 12 milyon doların üzerinde bir para topladı. Merkezi olmayan özerk bir kuruluş olan DAO, blok zinciri tabanlı dijital koleksiyon için toplanan fonların yarısını kullandı ve 6,3 milyon dolar karşılığında NFT'yi satın aldı.

FreeRossDAO Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bir tweet'te, bunun sadece bir başlangıç olduğunu belirtildi. Yapılan paylaşımda ayrıca "Bu NFT'yi satın almak Ross'u serbest bırakmadı. Adalet aramak ve ilk kez şiddet içermeyen bir suçlu olarak aldığı orantısız çifte müebbet hapis cezasını düzeltmek için hâlâ uzun bir yolumuz var" sözlerine yer verildi.

NFT koleksiyonunun duyurulmasının ardından kurulan DAO, misyonunu "Ross'un Genesis isimli koleksiyonunu satın almak için fon toplama ve Amerikan hapishane sisteminin adaletsizliklerini protesto etme" olarak tanımlıyor.

Açık arttırmanın ardından kalan paralar grubun hesabında yer alacak ve DAO'ya katkıda bulunan kişiler tarafından yönetilecek. Üyeler, fonların nasıl kullanılacağına oy verebilmek için $ROSS jetonu satın aldı.

Jamis kullanıcı ismine sahip olan bir DAO üyesi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Ross'un özgürlüğü için savaşmak ve aynı zamanda bozuk hapishane sistemini onarmak için topluluğu bir araya getirmek istediklerini ifade etti.

Ulbricht'in annesi Lyn'e göre koleksiyondan elde edilen gelir hayır kurumuna gidecek. Lyn, Ross'un sanatını hapishanedeki kişilere ve onların ailelerine yardım etmek için kullanmak istediğini söyledi.