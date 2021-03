Sim Kartını Atmak, Onu Dolandırıcıların Kurbanı Yaptı!

Sim kartını atmak tehlikeli mi? Osmangazi ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Emin Kılınç'ın başına gelenler, bu sorunun cevabını oldukça açık bir şekilde ortaya koydu. 8 yıl önce kontörlü sim kartını kullanmadığından kırıp çöpe atan Kılınç, hattını kapattırmadığından dolandırıcıların kurbanı oldu.

Yaşamını Osmangazi ilçesinde sürdüren Mehmet Emin Kılınç'ın 8 yıl önce kullanmadığı için çöpe attığı sim kartı, onu yıllar sonra büyük bir sorunla karşılaşmak zorunda bıraktı. Kapatılmamış hattın sim kartını ele geçiren dolandırıcılar, insanları arayarak yüklü miktarda vurgun yaptı.

Bütün bunlar gerçekleşirken Emin Kılınç'ın kendisine ait numarası ile yapılanlardan haberi yoktu ancak karakola ifadeye çağrılması ile başına gelenleri de öğrenmiş oldu. Olay karşısında şaşkınlığını koruyamayan Kılınç, ifadesi ve imza sirküleri alındıktan sonra serbest bırakıldı ve karakoldan çıkar çıkmaz hattını kapattırdı.

Kılınç söz konusu kapatma işleminden sonra dolandırıcıların kendisini bırakacağını düşünürken dolandırıcılar tekrardan onun ismini kullanmaya başladı. Dolandırıcılar farklı bir operatörden yine Kılınç'ın ismine aynı numarayı çıkartarak dolandırıcılığa kaldığı yerden devam etti. Her defasında karakola gidip ifade vermek zorunda kalan vatandaşın toplamda 4 kez ifadesi alındı ve dolandırıcılık yaptığı gerekçe gösterilerek hakkında dava açıldı.

İsmi ve numarası üzerinden çok sayıda dolandırıcılık yapılan Kılınç'ın hakkında her gün yeni bir suçlama yapılıyor. Suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışan vatandaş ne yapacağını da bilemeyecek bir hale gelmiş durumda olduğunu ifade etti.

Olayların basit bir sim kartını kullanmadığından ötürü çöpe atması ile başladığını belirten Kılınç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada aşağıda yer alan şu ifadeleri kullandı:

"8 yıl önce bir telefoncudan kontörlü hat aldım. Bu aldığım hattı bir süre kullandıktan sonra sim kartını çıkartıp çöpe attım. 2018 yılında benim bu çöpe attım hattımdan dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle karakola ifadeye çağrıldım. Sonra gidip bu hattı kapattım."

"Bu hattı farklı operatörlere taşıyarak dolandırıcılık yapmaya devam etmişler. 4 defa karakola ifade vermeye gittim. Her defasında benim imza sirkülerimi aldılar ve serbest bıraktılar."

"En son Adıyaman’dan birini 11 bin lira dolandırmışlar. Bu dolandırıcılığı da benim telefonla yapmışlar. Bu dolandırıcılığı yapan şahıslar yakalandı. Beni tanımadıklarını ifadelerinde belirtmişler."

"Her geçen gün karşıma yeni bir dava çıkıyor. Şimdi ağır cezada yargılanıyorum. Bir sim karttan başıma gelmeyen kalmadı. Ben suçsuzum. İki çocuğum var. Her an tutuklanacağım endişesiyle yaşıyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum."