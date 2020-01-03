SIM Kartlar Ufalıyor, Plastik Kullanımı Azalıyor

Vodafone Türkiye’nin başlattığı yarı boyutlu SIM kart uygulaması yaygınlaşıyor. 2020 itibarıyla tüm dünyada kredi kartı büyüklüğündeki SIM kartlara veda edilecek.

Vodafone Türkiye’nin beş yıl önce başlattığı yarı boyutlu SIM kart uygulaması, hem plastik kullanımını azaltıyor hem de plastik atık oluşumunu ciddi oranda düşürüyor. SIM kart üretiminde kullanılan plastiği yarı yarıya azaltan ve plastik atık oluşumunu yılda 340 tondan fazla düşüren bu uygulama 2020 yılı itibarıyla pek çok Avrupa ülkesinde abonelere sunulacak. 2020 sonu itibarıyla da Vodafone’un hizmet verdiği 24 ülkenin tamamında yarı boyutlu SIM kart kullanımına geçilmiş olacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Süel, bir teknoloji şirketi olarak çevreye karşı sorumlu olduklarını belirterek: “Vodafone Türkiye olarak, çevresel ayak izimizi küçültmek amacıyla kapsamlı bir çevre yönetim sistemi uyguluyor, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik sürdürülebilir proje ve programları hayata geçiriyoruz. ‘Yeşili Seven Kırmızı’ hareketimiz ile operasyonlarımızı doğaya ve insana saygılı bir biçimde yürütüyoruz. SIM kartların üretim, paketleme dahil tüm sürecini inceleyerek, çevreye etkimizi en aza indirmeye özen gösteriyoruz. Yarı boyutlu SIM kart kullanımına, ikiz SIM kartlarda yaşadığımız eşleştirme ve paketleme sorunlarına çözüm olarak 2014 yılında başladık. İkiz SIM kartlar birbirinin aynı 2 bağımsız SIM karttan oluştuğundan, paketleme sırasında bunların eşleştirilerek tek bir pakete sığdırılması gerekiyordu. Yarı boyutlu SIM kart kullanımıyla bir SIM kart gövdesinde kullanılan plastikten tasarruf etme imkânı bulduk. Böylece yaklaşık 2 ton plastik daha az kullandık. Önümüzdeki dönemde, yıllık 10 milyon SIM kart ile 24 ton daha az plastik ve paketleme zarfı için 20 ton daha az kağıt kullanmayı hedefliyoruz. Yeni uygulamamızda paketlemede telefon kullanımını kaldırarak zarf üretimi için kullanılan 25 ton karton geri dönüştürülebilecek” açıklamasında bulundu.

Vodafone, Mart 2020 sonuna kadar 24 ülkedeki mağazalarında plastik ve diğer tek kullanımlık ürünlerin kullanımına da son verecek. Vodafone’un dünya genelinde 7 bin 700 mağazasında plastik torba kullanılmayacak, plastikten yapılmış pazarlama ve tanıtım malzemelerinin kullanımı azaltılacak veya tamamen sonlandırılacak. Yerlerine çevreye daha az etkide bulunan alternatifler tercih edilecek. Vodafone Türkiye’de Maslak Genel Merkez, Küçükyalı Dijital Operasyon Merkezi başta olmak üzere tüm ofislerde hayata geçirilen plastiksiz ofis uygulamasıyla yılda ortalama 6 milyon çeşit plastik ürün kullanınına son verildi.

Karbon ayakizini yarıya indirme, tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan temin etme, şebeke atıklarının yüzde 100’ünü yeniden kullanma, satma veya geri dönüştürme Vodafone’un hedefleri arasında.