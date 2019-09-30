SIM Kartlarındaki Güvenlik Açığı Kullanıcıları Tehdit Ediyor

Cep telefonları için bazı uygulamalarda yer alan kötü amaçlı yazılımlardan sonra şimdi de SIM kartlarda yer alan bir güvenlik açığı kullanıcılar için tehlike oluşturuyor. Bu açık yüzünden kötü niyetli kişiler, telefon sahibinin konumuna ulaşmaktan, aramalarına müdahale edilmesine kadar pek çok işlem gerçekleştirebiliyorlar.

SIM kartlarda yer alan bu açığın bütün dünyada yaklaşık 1 milyar kullanıcıyı etkilediği düşünülüyor. Açıktan faydalanan hackerlar, hat sahibine SMS atıyorlar ve bu sayede telefon üzerinde kontrol sağlayabiliyorlar. SimJacker adındaki güvenlik açığı, SIMalliance Toolbox Tarayıcısı’nın kısaltması olan S @ T Tarayıcı isimli yazılımda bulunuyor. Üstelik işletim sistemi ya da telefon markası ne olursa olsun bu açıktan herkes etkilenebiliyor.

Aslında S @ T Tarayıcı, SIM Tool Kit'in (STK) bir parçası olarak mobil operatörlerin temel hizmetler ve abonelikler gibi özellikler sunması için geliştirilmiş olsa da açık yüzünden kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabiliyor.

SIM kartlardaki bu güvenlik açığı ile hackerlar sizin adınıza arama yapabilir, konum bilgilerinize erişebilir ve internet tarayıcınızı başka bir yere yönlendirebilir. Özellikle bankacılık işlemleri konusunda tehlike yaratan güvenlik açığı, kullanıcıları maddi açıdan da zarara sokabiliyor.