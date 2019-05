Şimdilik Borderlands 3'e Yeni Vault Hunterlar Eklenmeyecek

Gearbox Software Üst Yöneticisi Randy Pitchford, Twitter hesabını son derece aktif olarak kullanıyor. Kullanıcılar tarafından sorulan birçok soruya cevap vermenin yanı sıra halihazırda devam eden sohbetlere de kısmi olarak katılım gösterdiğini ve fikirlerini beyan ettiğini gördüğümüz olmuştu. Yine bu tarz bir diyalog sırasında Borderlands 3 ile ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Gearbox Software için öncelik, halihazırdaki Vault Hunter'lar olacak.

Hatırlayacağınız üzere Borderlands: Pre-Sequel ve Borderlands 2 için yayınlanmış olan Season Pass eklentileri ile her iki oyuna da yeni Vault Hunter karakterleri, yeni meydan okumalar ve yeni görevler eklenmişti. Benzer bir durumun Borderlands 3 için de düşünülüp düşünülmediği, devam oyunu ile ilgili en çok merak edilen konuların arasında yer alıyordu. Twitter üzerinden Keionbrown12 tarafından sorulan bir soruya cevap veren Gearbox Software Üst Yöneticisi Randy Pitchford, böyle bir şeyin şu anlık düşünülmediğini belirtti.

We are focused on the main game for now, but my feelings are that it might be better for us to put our time into expanding what the existing vault hunters can do and how interesting their future growth is instead of adding new ones to start over with. Data seems to support this.