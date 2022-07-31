Şimdiye Kadar Bilinen En Büyük Nötron Yıldızı Keşfedildi

Bilim insanları, PSR J0952-0607 adlı bir nötron yıldızının kütlesini ölçtüler ve Güneş'in kütlesinin 2,35 katı bir kütleye sahip olan, şimdiye kadar keşfedilen en büyük kütleli nötron yıldızı olduğunu keşfettiler.

Eğer doğruysa bu, nötron yıldızları için teorik olarak yaklaşık 2.3 güneş kütlesi üst kütle sınırına çok yakın ve bu, çöküşün eşiğinde olduğunu düşündüğümüz bu ultra-yoğun yıldızları incelemek için mükemmel bir araştırmayı temsil ediyor.

Berkeley'deki California Üniversitesi'nden astrofizikçi Alex Filippenko, "Maddenin, bir uranyum atomunun çekirdeğinde olduğu gibi nükleer yoğunluklarda nasıl davrandığını kabaca biliyoruz." dedi.

"Bir nötron yıldızı dev bir çekirdeğe benzer ancak bu maddeden yaklaşık 1.5 kat büyüklükte güneş kütlesine sahip olduğunuzda, yani hepsi birbirine yapışmış yaklaşık 500.000 Dünya kütlesi çekirdeğine sahip olduğunuzda, nasıl davranacakları hiç de net değil."

Nötron Yıldızları Nedir?

Nötron yıldızları, süpernovaya gitmeden ve kütlelerinin çoğunu uzaya salıvermeden önce Güneş'in kütlesinin yaklaşık 8 ila 30 katı olan büyük kütleli yıldızların çökmüş çekirdekleridir. Güneş'in kütlesinin yaklaşık 1,5 katı olma eğiliminde olan bu çekirdekler, Evrendeki en yoğun nesneler arasındadır ve onlardan daha yoğun olan tek şey bir kara deliktir.

PSR J0952-0607, bu keşifle birlikte Samanyolu'ndaki en ilginç nötron yıldızlarından biri konumunda. Bu yıldızlar delicesine hızlı olabilir, hatta dönme hızları milisaniye ölçeğinde olabilir. PSR J0952-0607, Samanyolu'ndaki en hızlı ikinci yıldız ve saniyede 707 kez akıllara durgunluk veren bir dönüşe sahip.

Özellikle James Webb Uzay Teleskobu'nun görevine başlamasıyla eriştiğimiz evrenin uçsuz bucaksız derinlikleri, yeni keşiflerle bizleri şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyor.