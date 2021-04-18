Şimdiye Kadarki En Beyaz Boya: Güneş Işığının %99'unu Yansıtıyor

ABD'deki araştırmacılar şimdiye kadarki en beyaz boya denilen bir madde üretti. Purdue Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından ultra beyaz boyalar üzerinde yapılan testler, güneş ışığının %98'inden fazlasını yansıttığını gösterdi.

ABD'deki Purdue Üniversitesi'nden mühendisler, şimdiye kadarki en beyaz boyayı yaratmayı başardı. Araştırmacılar bu boya ile kaplanan binaların, iklimlendirme ihtiyacını azaltacak kadar soğuk kalabileceğini söyledi.

Üniversitenin araştırma ekibi, 2020'nin Ekim ayında beyaz boyanın nasıl olabileceğinin sınırlarını zorlayan ultra beyaz bir boya yarattı. Bu eski formülasyon kalsiyum karbonattan yapılmıştı, ancak yeni boya baryum sülfat kullanılarak hazırlandı.

Yeni boya daha beyazdır ve boyandığı yüzey alanlarını standart boyalara göre daha soğuk tutar. Ekip, bu boyanın 1.000 fit karelik bir çatı alanını kaplamak için kullanıldığında, 10 kilovatlık bir soğutma gücü elde edebileceğini ifade etti.

Karşılaştırma yapmak isterseniz, çoğu ev tipi fırın bir saat çalışmak için yaklaşık 2,3 kilovat, 3 tonluk klimalar ise bir saat boyunca yaklaşık 3 kilovat kullanır.

Ekip ayrıca bu boyanın, görünür ışığın yüzde 99,9'unu emebilen "Vantablack" adlı en siyah boyaya eş değer olabileceğini iddia etti.

(Kızılötesi kamera, en beyaz boya örneğinin panonun ortam sıcaklığının altında kaldığını gösteriyor.)

Şimdiye kadarki en beyaz boya

Purdue Üniversitesi tarafından yayınlanan bir basın bülteni, tipik ticari beyaz boyanın soğuk kalmak yerine ısındığını ve şu anda piyasada bulunan boyaların güneş ışığının yalnızca yüzde 80-90'ını yansıttığını dile getirdi.

Purdue Üniversitesi'nden araştırmacı Xiulin Ruan, "Bileşik partiküllerinin çok yüksek konsantrasyonunu kullandık. Birçok farklı boyutta parçacık kullanıyoruz, çünkü güneş ışığının farklı dalga boylarında farklı renkleri var." dedi.

Her bir parçacığın ışığı ne kadar saçtığı ise boyutuna bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle her dalga boyunu dağıtmak için farklı parçacık boyutları kullanıldı.

Araştırmacılar, geceleri boyanın sürüldüğü yüzeyin ortam sıcaklığından 19 Fahrenheit derece daha soğuk kaldığını keşfetti. Öğlen saatlerindeki güneş ışığı altında ise ortam sıcaklığının 8 derece Fahrenheit altında kalabiliyor.

Araştırmacı Xiulin Ruan, "Bu, küresel ısınma etkisini hafifletmek için kritik bir çalışma" ifadelerini kullandı. Ayrıca Ruan'a göre, iklim değişikliğine karşı klima kullanımını azaltmaya yardımcı olabilir.

Prof. Ruan, "ultra-beyaz" boyayı üretmesi için bir firmayla anlaştıklarını, ancak aynı zamanda herkesin kullanımına sunulacağını umduğunu da sözlerine ekledi.