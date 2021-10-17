Simpsons'ın Tamamını İzleyecek Kişilere 63.000 TL Ödenecek

İngiltere'deki bir online iddia sitesi, geleceği tahmin etmeye yardımcı olması için Simpsons'ın her bölümünü izleyecek birini arıyor. Simspons izleyecek kişilere 63 bin TL vereceğini iddia ediyor.

Çoğu insan The Simpsons'ın en az bir bölümünü izlemiş olsa da, hepsini yalnızca fanatik hayranlar izledi. ABD tarihindeki en uzun soluklu animasyon dizisi 1989'dan beri yayında ve şu anda toplamda 700'den fazla bölümden oluşan etkileyici bir 33 sezona ulaştı.

Gerçek bir Simpsons hayranı olduğunuza inanıyorsanız bir şirket, en sevdiğiniz sarı aileyi içeren her şovu izlemek için şanslı bir izleyiciye 6800 dolar ödeyecek. Artık çizgi filmin her bölümünü izlemek için binlerce dolar kazanabilirsiniz.

PlatinCasino.co.uk isimli firma, Homer, Marge, Lisa, Bart ve Maggie'nin Springfield'daki tüm kehanetlerini takip etmek için bir "Simpsons Serisi Analisti" kiralamak istiyor.

Simspons izleyecek kişilere 63 bin TL veriyorlar

Bildiğiniz üzere The Simpsons'ın geleceği tahmin etme (Donald Trump'ın başkan seçilmesini, Richard Branson'ın uzay uçuşunu, Coronavirus pandemisini, at eti skandalını ve son zamanlarda Birleşik Krallık'ta bir yakıt kıtlığını öngörme) konusunda esrarengiz bir yeteneği var.

Şimdi çevrim içi oyun sitesi, analistin tüm bölümleri izleyerek 2022'de hangi küresel olayların olabileceğini tahmin etmesini istiyor. Her bölümden önemli hikayeleri ve göze çarpan olayları not etmekle görevlendirilecekler ve bu da gelecekteki olaylarla ilgili tahminlerin bir listesini oluşturacak.

Simpsons Serisi Analisti isimli rol sekiz hafta sürecek, yani çizgi film hayranının haftada 35.5 saat televizyon izlemesi bekleniyor: Bu da bölüm başına 9.25 dolarlık bir maaşa denk gelen toplam 284 saatlik şov.

Ayrıca biraz daha fazla patlamış mısır alıp 2007'de yayınlanan The Simpsons Movie'yi izlemeleri de bekleniyor. Şirket, atıştırmalıklara ihtiyaç duymayacak olsanız da bir atıştırma paketi vereceğini dile getirdi.

Maaş ve atıştırmalıkların yanı sıra WiFi faturaları ve Disney Plus aboneliği karşılanacak, ancak site, analistin kendi TV'sine veya dizüstü bilgisayarına erişmesi gerektiğini vurguladı.

Rol, 18 yaşın üzerindeki akıcı İngilizce bilen herkese açık. Başvurular 31 Ekim'de sona erecek ve bulguların gelecek yılın başlarında açıklanması bekleniyor. PlatinCasino.co.uk nitelik veya deneyim gerekmediğini özellikle doğruladı, ancak The Simpsons'a duyulan sevgiye ihtiyaç duyuluyor.

Peki ya siz The Simpons izleyen kişilere ödeme yapılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşın.