Bir Klasik Daha Geri Dönüyor: SiN: Reloaded Duyuruldu!

Eskilerin unutulmaz klasiği SiN, geri dönüyor. Yayıncılar 3D Realms ve Nightdive Studios ve geliştiriciler Nightdive Studios, Slipgate Ironworks ve Ritual Entertainment tarafından SiN: Reloaded duyuruldu.

Önceki nesillerde satışa sunulan birçok oyun ve seri, mevcut nesil konsollar için yeniden satışa sunuldular. Uncharted serisinin ilk üç oyunu, The Last of Us, Mafia II, Resident Evil 4, 5, 6 ve Revelations oyunları, Sleeping Dogs, God of War III, Grand Theft Auto V ve daha nicesi. Bu, nostalji yapmak isteyen oyuncular için elbette bulunmaz fırsatlar olmuştu. Şimdi listeye bir başka oyun daha ekleniyor: SiN.

SiN: Reloaded PC için Duyuruldu

SiN, Ritual Entertainment tarafından Quake II motoru ile geliştirilen ve 1998 yılında satışa sunulan aksiyon oyunu, Albay John R. Blade karakterinin başından geçenleri anlatıyordu. Olaylar SinTEK Industries Üst Yöneticisi tarafından DNA değiştiren bir ilacı ortalığa saçılması ile başlıyor. Aynı biyokimyacı bu defa genetik olarak üretilmiş yaratık ordusu ile dünyanın ele geçirmeye kalkışınca, Freeport teşkilatından Albay John R. Blade olarak siz de bu eylemi sona erdirmek için harekete geçiyorsunuz.

KEX motoru ile yeniden hazırlanacak ve SiN: Reloaded adıyla çıkacak olan HD Remaster sürüm, ana oyuna ek olarak Wages of SiN genişletme paketini içerecek. Yüksek çözünürlüklü modellemelerin ve kaplamaların Slipgate Ironworks stüdyosu tarafından ele alınacağı SiN: Reloaded, geniş ve çok geniş video çözünürlükleri ve tam kontrolcü desteği sunacak. Bunların yanı sıra restore edilmiş ve sansürlenmemiş orijinal oyun içerikler, Deathmatch ve Capture the Flag çok oyunculu modları ve geliştirmeler ve hata çözümlemeleri gerçekleştiren SiN: Gold 2020 güncellemesi de yenilenmiş sürümde karşımıza çıkacak.

Şu an için net çıkış tarihi olmayan SiN: Reloaded, önümüzdeki sene içerisinde PC (Steam) üzerinden satışa sunulacak. Yayınlanan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.