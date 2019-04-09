Şınav Çekemeyen Erkeğin Ömrü Daha Kısa Olabilir

Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre orta yaşlı erkeklerin şınav performansının kalp kriziyle doğrudan etkili olduğu ortaya çıktı. En az 10 şınav çekemeyen erkeğin kalp krizi geçirme riski çok daha fazla olabiliyor.

Özellikle orta yaşlardan sonra başlayan kalp hastalıklarına yönelik araştırmalarda bulunan Harvard Üniversitesi profesörleri ilginç bir iddiada bulundu. Yapılan testlere göre alt sınırın 10 şınav olması gerektiğini söyleyen uzmanlar, 21 ila 30 arasında şınav çekebilen erkeklerin hastalık yaşama riskinin dörtte bir civarında az olduğunu ifade etti.

Şınav Performansı, Koşudan Daha Önemli

Konu hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, olası kalp rahatsızlıkları için koşudan daha iyi bir gösterge olarak şınav performansının alınabileceğini bildirdi. Erkekler için ideal bir egzersiz olan şınavın günlük 10 defadan fazla çekilmesi gerektiği aktarıldı. "Bulgularımız, şınav çekebilme kapasitesinin kalp-damar haslalıkları riskini değerlendirmek için her koşulda iyi ve ucuz bir yöntem olabileceğine işaret ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kadınlar da Dikkatli Olmalı

Orta yaş grubuna dahil olan her erkeğin kalp sorunu yaşayabileceğini dile getiren uzmanlar, 11 ila 20 arası şınav çekebilenlerin yüzde 64 oranında daha sağlıklı olduğunu söyledi. Ayrıca orta yaştaki kadınların da risk içerisinde olduğunu ve en azından 5 şınav ile kendilerini test etmeleri gerektiği vurgulandı.