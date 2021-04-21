Sınavlar Ertelenecek mi? Bakan Ziya Selçuk Açıkladı!

Sınavlar ertelenecek mi? Uzun bir süredir çok sayıda öğrenci, veli ve öğretmenlerin kafasında 3 Mayıs'taki sınavların ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin birtakım soru işaretleri oluşmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Sınavlar Ertelenecek mi Sorusuna Yanıt Geldi

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu zamana kadar toplamda 141 milyon kişi yeni tip koronavirüse yakalandı. 3 milyondan fazla kişi ise COVID-19 virüsü nedeni ile hayatını kaybetti.

Ülkemizde salgınla mücadele kapsamında oldukça büyük bir role sahip olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması nedeni ile koronavirüs kaynaklı ölüm, vaka ve hasta sayısında önemli bir artış yaşanıyor. Öyle ki 20 Nisan 2021 tarihinde vaka sayısı 61 bin 28, hasta sayısı 2 bin 895 ve vefat sayısı ise 346 olarak açıklandı.

Vaka sayısında yaşanan ciddi artış nedeni ile uzun bir süredir 3 Mayıs tarihinde yapılması beklenen sınavların ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, söz konusu sınavlar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız" ifadelerine yer verdi.

DHA'daki habere göre Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: