MEB Açıkladı: Sınavlar Yüz Yüze mi Olacak?

Okulların uzaktan eğitim ile başlamasının sonrasında hem velilerin hem de öğrencilerin kafasında "Sınavlar yüz yüze mi olacak?" şeklinde bir soru meydana gelmişti. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen veli ve öğrenciler, uzun bir süreden beri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaları bekliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama ile velilerin ve öğrencilerin kafasında oluşan soru işaretleri ortadan kalktı.

Ziya Selçuk Açıkladı: Sınavlar Yüz Yüze mi Olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karara göre 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren okul öncesi ve 1. sınıflar için okullar açılmıştı. MEB tarafından yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs vakalarına bağlı olarak ilerleyen günlerde 8, 9 ve 12. sınıflar için de açılabileceğine yer verilmişti. Okullar okul öncesi ve 1. sınıflara açılmış olsa da öğrencilerin okula gönderilip gönderilmemesi tamamen velilerin isteğine bağlı olmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın sonrasında eğitimine uzaktan eğitim sistemi ile devam edecek olan öğrenciler, sınavların uzaktan mı yoksa online (çevrim içi) olarak mı yapılacağını merak etmeye başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada hem öğrencilerin hem de velilerin kafasındaki soru işareti giderildi. MEB Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sınav haftası olacak. Sınavlar yüz yüze olacak. Eskiden nasılsa öyle olacak. Okullarda sınavlar daha önce nasıl oluyorsa öyle olacak. Merkezi bir sınav yapmayacağız. Okullarında sınav olacaklar. İzlemesem olur diyen öğrenciler sorun yaşar."

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin ve velilerin soru işaretlerini gidermek için yapılan açıklamaya göre öğrenciler sınava yüz yüze olarak girecek, eğitim ve öğretim faaliyetlerini ise uzaktan eğitim sisteminden sürdürmeye devam edecek.