Sindel Mortal Kombat 11 için Nihayet Göründü

Kült dövüş oyunu serisi Mortal Kombat, dört yıllık bir aradan sonra geçtiğimiz Nisan ayında Mortal Kombat 11 ile geri dönmüştü. The Game Awards 2018 şovunda duyurulan yeni oyun, 23 Nisan 2019 tarihinde oldukça zengin bir dövüşçü kadrosu ile çıkışını gerçekleştirmişti. Ne var ki dövüşçü kadrosuna yeni isimlerin dahil olacağını biliyorduk ki zaman içerisinde yapılan duyuru ile oyuna gelecek olan ilk indirilebilir içerik karakterlerinin bir kısmı ortaya çıkmıştı.

Bu karakterlerden ilki olan Shang Tsung, Kombat Paketi sahipleri için 18 Haziran 2019, diğer kullanıcılar için de 25 Haziran 2019 tarihinde Mortal Kombat 11 oyununa dahil olmuştu. Şimdi ise sırada Sindel varmış gibi görünüyor. Ed Boon, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yeni paylaşımı ile Sindel karakterinin yeni oyundaki görüntüsünü paylaştı.

Paylaşımın açıklama kısmında yazılı olan "7 deadly Sindels" yani Yedi Ölümcül Günah için yaptığı göndermenin oldukça hoş olduğunu söylemek gerek ki bildiğiniz gibi Ed Boon sık sık bu tarz kelime oyunları yapmayı seviyor.

Sindel, Mortal Kombat serisine Mortal Kombat 3 ile dahil olmuştu. Kitana karakterinin annesi olarak tanıtılmış ve Mortal Kombat X hariç bütün oyunlarda oynanabilir karakter kadrosunda yer almıştı. Şimdilik Mortal Kombat 11 oyununa ne zaman dahil olacağına dair bir tarih verilmiş değil ama fazla bekleyeceğimizi sanmıyoruz. Yakın bir zamanda tanıtım fragmanı yayınlanacaktır diye düşünüyoruz.