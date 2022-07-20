Bilim İnsanları, Sineklerin Beyinlerini Uzaktan Kontrol Etmeyi Başardılar

Rice Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, meyve sineklerinin beyinlerini uzaktan nasıl kontrol edebildiklerini gösterdiler. Sinekler, beyinlerindeki belirli nöronlara gönderilen bir komutun saniyesinde belirli bir eylemi gerçekleştirebildiler.

Ekip, sineklerin genetik mühendisliğini yaparak başladı, böylece bazı nöronlarında ısıya duyarlı iyon kanalı ifade ettiler. Bu kanal ısıyı algıladığında, nöronu aktive ediyor ve bu durumda bu nöron, sineğin kanatlarını açmasına neden oluyor. Bu da çiftleşme sırasında sıklıkla kullandıkları bir jeste işaret ediyor.

Isı tetikleyicisi ise böceklerin beynine enjekte edilen demir oksit nanoparçacıkları şeklinde geliyor. Yakındaki bir manyetik alan açıldığında, bu parçacıklar ısınıyor, nöronların ateşlenmesine ve sineğin yayılmış kanat duruşunu benimsemesine neden oluyor.

Sinekleri Uzaktan Kontrol Projesinin İlk Testleri

Sistemi test etmek için araştırmacılar bu sinekleri manyetik bir bobinin üzerinde küçük bir muhafaza içinde tuttular ve tepe kameralarıyla izlediler ve tahmin ettikleri gibi manyetik alan açıldığında sinekler yaklaşık yarım saniye içinde kanatlarını açtılar.

Çalışmanın yazarı Jacob Robinson çalışmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Beyni incelemek veya nörolojik bozuklukları tedavi etmek için bilim camiası hem inanılmaz derecede hassas hem de minimal invaziv araçlar arıyor. Seçili sinir devrelerinin manyetik alanlarla uzaktan kontrolü, nöroteknolojiler için büyük önem taşıyor. Çalışmamız bu hedefe doğru önemli adımlar atıyor çünkü uzaktan manyetik kontrolün hızını artırarak beynin doğal hızına yaklaştırıyor."

Ekibin doğrudan amacı, bu tür bir teknolojiyi görme bozukluğu olan hastalara bir miktar görüş sağlamak için kullanmak yönünde. Bu sayede görsel korteksi uyarabilecekler. Benzer teknikler farelerin hareketlerini kontrol etmek için de kullanıldı, bu da beyindeki temel nedenlerle hareketlilik sorunları yaşayanlar için daha iyi tedavilere yol açabilir.