Sinema Biletlerindeki Vergiyle İlgili Karar Açıklandı

Sinema biletlerinde geçtiğimiz yıl alınan "eğlence vergisi"nin geçici olduğu belirtilen bir kararla kaldırıldığını görmüştük. Doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı karar sonrası Resmî Gazete'den geçen bu yeni karar, sinema biletlerindeki "eğlence vergisi"nin kaldırılması kararını bir süre daha uzatıyor. Böylelikle vatandaşlar 31 Aralık 2022'ye kadar sinema biletlerinde ekstra bir vergi ödemeyecekler.

5613 sayılı karara göre COVID-19 döneminde kaldırılan "eğlence vergisi", bir süre daha sinema biletlerinde bulunmayacak. 31 Aralık 2022'ye kadar sürmesi planlanan bu yeni karar, aslında pek de yeni değil. Pandemi sürecinde uzatılan bu karardan önce sinema biletlerinde normal şartlarda %10 "eğlence vergisi" ilavesi bulunuyordu.

Eğlence Vergisi 1997'den Beri Düzenli Olarak Alınıyordu

İlk olarak 1991 yılında kaldırılmasının ardından 1997'de tekrar alınmaya başlanan eğlence vergisinin kaldırılması ya da bu konuda bazı düzenlemelere gidilmesine dair talepler özellikle hem sinema işletmecileri hem de vatandaşlar tarafından sinemanın eğlenceden çok kültürel bir etkinlik olduğu belirtilerek belli periyotlarla dile getiriliyor.

31 Aralık 2022 tarihinden sonra bu kararla ilgili yeni bir değişiklik gelmediği takdirde yeni yılda sinema bileti fiyatları %10 daha pahalı olacak.

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