Sinema Tarihinin İlk Filmi Yapay Zeka ile 4K Kalitesine Yükseltildi

1896 yılında Lumière kardeşler tarafından çekilen ve modern sinemanın ilk örneği olarak kabul edilen Arrival of a Train at La Ciotat (Trenin Gara Gelişi) yapay zeka ile günümüz şartlarına uygun hale getirildi. Peki yapay zeka istenilen sonucu vermeyi başardı mı?

Lumière kardeşlerin başyapıtı dönemine göre başarılı olsa da günümüz şartlarında grenli, bulanık ve temelde nostaljik görünüyordu. Denis Shiryaev adlı bir kullanıcı, klasik filmi 21. yüzyıl video standartlarına yükseltmek için modern makine öğrenme tekniklerini kullandı ve 4K 60 FPS haline getirdi.

Trenin Gara Gelişi'nin y ükseltilmiş versiyonu izlediğinizde fark edilmeyen detayların olduğunu görebiliyoruz. Trenin, giysilerin ve yolcuların yüzlerinin eski karanlık ayrıntıları açıkça göze çarpıyorken yapay zekanın bunu yapmak için görüntü setlerinden öğretilenlere dayandığını belirtmek gerekiyor.