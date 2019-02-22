Sinema ve televizyon dünyasının yeni sosyal ağı ‘Clapper’ tanıtıldı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mühendislik fakültesinden iki öğrencinin geliştirdiği uygulama, dizi ve filmseverlerin yeni buluşma mekanı olacak.

Bilgisayar Mühendisliği 2’nci sınıf öğrencisi Berker Gültepe’nin ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu Utku Sağsöz’ün geliştirdiği Türkiye’nin en büyük film ve dizi mobil uygulaması olan ‘Clapper’, Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

Filmler ve diziler üzerinden sosyalleşmeye odaklanan uygulamada, izleyiciler oluşturdukları profilleri ile arkadaşlarının anlık olarak neler izlediklerinden haberdar olabilecek.

Bir filme karar verme aşamasında daha önce o filmi izlemiş arkadaşları ve yapmış oldukları değerlendirmeleri görebilecekler. Sevdikleri yerli ve yabancı dizileri takip edecek, bölüm ve fragman bildirimleri alabilecekler.

‘Clapper’ uygulamasının arkasındaki isimlerden BAU Bilgisayar Mühendisliği 2’inci sınıf öğrencisi Berker Gültepe, yıllardır üzerinde emek verdikleri uygulamayı tanıtmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Kullanıcıların filmler ve diziler üzerinden sosyalleşebileceklerini ifade eden Gültepe, Amazon Türkiye tarafından desteklenen girişimlerden biri olduklarına vurgu yaptı.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu Utku Sağsöz ise yaklaşık olarak 3 yıldır bu projenin üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, “Son bir yılda şirketleştik. Birçok kuluçka merkezi ve mentor görüşmesi gerçekleştirdik. Bu girişimcilik ekosisteminin tebeşirini yuta yuta geldik. Yaptığımız diğer işlerden kazandığımız paralarla Clapper’ı fonladık” dedi.