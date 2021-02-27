Sinemalar Ne Zaman Açılacak? İçişleri Bakanlığından Açıklama Geldi!

Sinemalar ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan sinemaların açılış tarihi uzun bir zamandır merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığının açıkladığı sinema genelgesinde vatandaşlar tarafından çokça merak edilen sinema salonlarının açılma tarihi hakkında merak edilen sorulara değinildi.

Yeni tip koronavirüsten etkilenen sektörlerin başında gelen sinema sektöründe hayatın ne zaman normale döneceği ve insanların eskisi gibi film izlemek için sinema salonlarında yer alabileceği büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor. Vatandaşların gözleri ise salgın döneminin önemli bir kısmında kapalı tutulan sinema salonları hakkında alınacak yeni kararlara çevrildi.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini giderecek yeni bir genelge gönderdi. Peki, sinema salonları yakın bir zamanda açılacak mı?

Sinemalar Ne Zaman Açılacak? İşte Yeni Genelge

Kasım 2020 tarihinde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin yayımlanan genelgede sinema salonlarının 31 Aralık'a kadar kapatılmasına karar verilmiş ve 2020'nin sonunda yayımlanan ek genelge ile sinema salonlarının kapalı olarak kalma süresi 1 Mart 2021'e ertelenmişti.

İçişleri Bakanlığı, salgından ötürü alınan tedbirler kapsamında sinema salonlarının açılış tarihinin 1 Nisan 2021'e ertelendiğini açıkladı. Bakanlığın tüm il valiliklerine göndermiş olduğu "Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi" başlıklı ek genelge ile daha önce 1 Mart'ta açılması kararlaştırılan sinema salonlarının faaliyete geçme tarihi 1 Nisan'a ertelendi.

İçişleri Bakanlığının il valiliklerine gönderdiği "Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi" başlıklı yeni genelgede aşağıda yer alan şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir."

Sinemaseverler, Salgında Dijital Platformları Tercih Ediyor

Vatandaşlar, sinema salonlarının kapatılması ile daha çok dijital içerik platformlarında vakit geçirmeye başladı. Bu platformların başında ise Netflix geliyor. Siz de salgın boyunca film izlemeyi ihmal etmek istemiyorsanız ücretsiz Netflix izleme makalemizi inceleyebilir ve dünya çapında popüler dijital platformda nasıl ücretsiz film izleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.