Sinemanın En Kötülerinin Seçildiği Razzie Ödülleri İçin Adaylar Açıklandı

Sinemanın en kötülerinin seçildiği Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu Ödülleri) adayları belli oldu. Listede en kötü erkek oyuncu, en kötü film, en kötü kadın oyuncu dahil olmak üzere pek çok kategori yer alıyor.
Sinemanın En Kötülerinin Seçildiği Razzie Ödülleri Adayları
Altın Ahududu Ödülleri'nin adayları belli oldu. Aday listesinde en kötü yeniden yapım ve devam filmi kategorisinde Wonder Woman 1984'ün yer alması dikkat çekti. Listenin tamamı şu şekilde:
En Kötü Film
- 365 Days
- Absolute Proof
- Dolittle
- Fantasy Island
- Music
En Kötü Erkek Oyuncu
- Robert Downey, Jr.- Dolittle
- Mike Lindell (The “My Pillow” Guy) – Absolute Proof
- Michele Morrone,- 365 Days
- Adam Sandler – Hubie Halloween
- David Spade – The Wrong Missy
En Kötü Kadın Oyuncu
- Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted AND Roald Dahl’s The Witches
- Katie Holmes – Brahms: The Boy II AND The Secret: Dare to Dream
- Kate Hudson – Music
- Lauren Lapkus – The Wrong Missy
- Anna-Maria Sieklucka – 365 Days
En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu
- Glenn Close – Hillbilly Elegy
- Lucy Hale – Fantasy Island
- Maggie Q – Fantasy Island
- Kristen Wiig – Wonder Woman 1984
- Maddie Ziegler – Music
En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu
- Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee
- Rudy Giuliani (As “Himself”) – Borat, Subsequent Moviefilm
- Shia LaBeouf – The Tax Collector
- Arnold Schwarzenegger – Iron Mask
- Bruce Willis – Breach, Hard Kill AND Survive the Night
En Kötü İkili
- Maria Bakalova & Rudy Giuliani (Yes, That Really IS Rudy Giuliani!) – Borat Subsequent Moviefilm
- Robert Downey Jr. & His Utterly Unconvincing “Welsh” Accent – Doolittle
- Harrison Ford & That Totally Fake-Looking CGI “Dog” – Call of the Wild
- Lauren Lapkus & David Spade – The Wrong Missy
- Adam Sandler & His Grating Simpleton Voice – Hubie Halloween
En Kötü Yönetmen
- Charles Band – All 3 “Barbie & Kendra” movies
- Barbara Bialowas & Tomasz Mandes – 365 Days
- Stephen Gaghan – Dolittle
- Ron Howard – Hillbilly Elegy
- Sia – Music
En Kötü Senaryo
- 365 Days
- All 3 Barbie & Kendra Movies
- Dolittle
- Fantasy Island
- Hillbilly Elegy
En Kötü Yeniden Yapım / Devam Filmi
- 365 Days (Yeniden Yapım)
- Dolittle (Yeniden Yapım)
- Fantasy Island (Yeniden Yapım
- Hubie Halloween (Yeniden Yapım)
- Wonder Woman 1984 (Devam Filmi)
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