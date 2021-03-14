Sinemanın En Kötülerinin Seçildiği Razzie Ödülleri İçin Adaylar Açıklandı

Sinemanın en kötülerinin seçildiği Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu Ödülleri) adayları belli oldu. Listede en kötü erkek oyuncu, en kötü film, en kötü kadın oyuncu dahil olmak üzere pek çok kategori yer alıyor.

Sinemanın En Kötülerinin Seçildiği Razzie Ödülleri Adayları

Altın Ahududu Ödülleri'nin adayları belli oldu. Aday listesinde en kötü yeniden yapım ve devam filmi kategorisinde Wonder Woman 1984'ün yer alması dikkat çekti. Listenin tamamı şu şekilde:

En Kötü Film

365 Days

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music

En Kötü Erkek Oyuncu

Robert Downey, Jr.- Dolittle

Mike Lindell (The “My Pillow” Guy) – Absolute Proof

Michele Morrone,- 365 Days

Adam Sandler – Hubie Halloween

David Spade – The Wrong Missy

En Kötü Kadın Oyuncu

Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted AND Roald Dahl’s The Witches

Katie Holmes – Brahms: The Boy II AND The Secret: Dare to Dream

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka – 365 Days

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Lucy Hale – Fantasy Island

Maggie Q – Fantasy Island

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Music

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani (As “Himself”) – Borat, Subsequent Moviefilm

Shia LaBeouf – The Tax Collector

Arnold Schwarzenegger – Iron Mask

Bruce Willis – Breach, Hard Kill AND Survive the Night

En Kötü İkili

Maria Bakalova & Rudy Giuliani (Yes, That Really IS Rudy Giuliani!) – Borat Subsequent Moviefilm

Robert Downey Jr. & His Utterly Unconvincing “Welsh” Accent – Doolittle

Harrison Ford & That Totally Fake-Looking CGI “Dog” – Call of the Wild

Lauren Lapkus & David Spade – The Wrong Missy

Adam Sandler & His Grating Simpleton Voice – Hubie Halloween

En Kötü Yönetmen

Charles Band – All 3 “Barbie & Kendra” movies

Barbara Bialowas & Tomasz Mandes – 365 Days

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Hillbilly Elegy

Sia – Music

En Kötü Senaryo

365 Days

All 3 Barbie & Kendra Movies

Dolittle

Fantasy Island

Hillbilly Elegy

En Kötü Yeniden Yapım / Devam Filmi