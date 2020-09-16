Singapur Havayolları Hiçbir Yere Gitmeyen Uçuşlar Düzenleyecek

Singapur Havayolları tarafından Koronavirüsün etkisini kırmayı planlayan bir proje geliyor. Singapur Havayolları kalktığı havalimanına geri dönen yani hiçbir yere gitmeyen uçuşlar sunmayı planlıyor.

Singapur gazetesi Strait Times'ın bildirdiğine göre havayolu Ekim ayı sonlarından başlayarak üç saatlik hiçbir yere gitmeyen uçuş turları düzenlemeyi planlıyor. Bu uçuşların Singapur'un Changi Havalimanı'nda kalkması ve yine aynı havalimanına inmesi bekleniyor.

Singapur Havayollarının hiçbir yere gitmeyen uçuş projesi

Singapur Havayolları'nın ayrıca hiçbir yere gitmeyen uçuşlarla ilgilenen yolcuların turizm kredisi alarak daha ucuza uçabilme imkanı sunacağı belirtildi. Singapur Turizm Kurulu ile ortaklık kurmayı planlayan şirket, Singapur otellerinde konaklama, alışveriş kuponları ve feribot seferleri de sunmayı düşünüyor.

Uçak kiralama firması Singapore Air Charter'ın yöneticisi Stefan Wood, Airbus A-350 uçaklarını kullanarak hiçbir yere gitmeyen uçuşları başlatmak amacıyla Singapur Havayolları'na başvurduklarını söyledi.

Herhangi bir yere gitmeyen uçuşlar talep görüyor

Ankete katılan potansiyel yolcular Singapur Havayolunun projesine destek veriyor. Yakın zamanda 308 kişiyle anket yapıldı ve yüzde 75'i herhangi bir yere gitmeyen uçuşlar için bilet satın alacaklarını aktardılar.

Hiçbir yere gitmeyen uçuş planları Singapur Havayolları'nın Koronavirüs salgınının bir sonucu olarak hava yolculuğu talebinin düştüğünü görmesiyle geldi. Peki ya ülkemizde hiçbir yere gitmeyen uçuşlar düzenlenseydi bilet almayı düşünür müydünüz?