Sınıf Geçme Nasıl Olacak? İşte Merak Edilenler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sınıf geçme nasıl olacak? İşte detaylar.

Öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması ve ara vermeye sebep olan şartların devam etmesi nedeniyle telafi programının uygulanamayacak olması durumunda öğrencilerin yıl sonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenecek.

Doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan, şartları sağlamayan öğrenciler ise alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçiş yapacak.

Devamsızlıktan Kalma Olacak Mı?

Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler söz konusu şartlar kapsamında değerlendirilmeyecekler. Devamsızlıktan dolayı sınıfta kalan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Son olarak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri sınavının yapılamaması durumunda işletmede beceri/mesleki eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yıl sonu başarı puanı olarak değerlendirilerek, teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla bir üst sınıfa geçebilecek.