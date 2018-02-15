Sınır Kapısında Bitcoin Operasyonu

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir araçta değeri binlerce doları bulan ve kripto para madenciliğinde kullanılan cihazlara el koydu.

Sanal para birimi Bitcoin'in 2017 yılında muazzam bir değer kazanmasıyla birlikte kripto para madenciliği için kullanılan cihazlarda da müthiş bir artış yaşandı.

Binlerce dolar değerindeki bu cihazlar, kaçak yollardan faturasız bir şekilde ülkeye sokulmak isteniyor. Bu anlamda çok büyük bir misyona sahip olan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, çok başarılı bir operasyona daha imza attı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir otomobili durduran ekipler, araçta yaptığı detaylı incelemede siyah poşete sarılmış, faturasız ve belgesiz kripto para madenciliğinde kullanılan bir makine tespit etti. Makineye el koyulurken, otomobilin sürücüsü S.G hakkında da soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'nda bir gün arayla iki Bitcoin operasyonu yapmış ve yurda sokulmaya çalışılan işlem gücü yüksek Bitcoin üretim cihazının 80 bin lira değerindeki bilgisayar parçalarını ele geçirmişti.