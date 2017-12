Sinir Transferi İle Beyin Felci Daha Hızlı İyileştirilebilir

Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen yeni bir teknik ile beyin felcinin hızla düzeltilebileceği hatta engellenebileceği iddia ediliyor. Yeni geliştirilen sinir transferi tekniğiyle, beyinde hasar almış bölgelerin ve aşırı kasılmaların azaltıldığı, kol felcinde ise kolun işlevlerinin iyileştirildiği ifade edildi.

The New England Journal of Medicine’de “Trial of Contralateral Seventh Cervical Nerve Transfer for Spastic Arm Paralysis” başlığıyla yayınlanan çalışmada felcin henüz gerçekleşmediği bölgedeki sinirler alınıyor ve felçli olan bu bölgeye yerleştiriliyor. Kol felcinin oluştuğu bölgeye C7 siniri transferi yapıldığında, felçli kolda 12 aylık rehabilitasyona denk gelecek şekilde iyileşmeler görüldüğü belirtildi. Böylelikle kolun daha hızlı iyileştiği ve rehabilitasyon sürecinin kısaldığı söylendi.

Çin'de el cerrahı olan Mou-Xiong Zheng ve ekibi, beyin yarım küreleri ve felçli el arasında fizyolojik bir bağlantı geliştirdiklerini, böylelikle sağlıklı bölgenin felçli bölgeyi onardığını dile getirdiler. Zheng, yapılan araştırmaya 36 farklı felçli insanın katıldığını belirtirken, 12 aylık bir süreç sonunda hastalıklı bu kişilerin standart rehabilitasyon tedavisi alan hastalardan çok daha iyi sonuçlara sahip olduğunu gördü. Ayrıca araştırmaya diyabet, kalp hastalığı gibi sistemik hastalıkları bulunan kişiler katılmadı.

Çalışmaya dahil olan hastalarda, dirsek bükme, bilek dönüşü, başparmağı bükme ve beş parmaktan ikisini bükme dahil olmak üzere, ameliyatla ilgili tüm eklemlerde ilk duruma göre kapsamlı iyileşmeler görüldü. 18 hastadan 16’sı 12 ay içinde felçli elleriyle üç veya daha fazla temel hareketi yapabilecek hale gelirken, standart rehabilitasyon tedavisi alan diğer 18 hastanın ise sadece 7 tanesinin iki temel hareketi yapabildiği kaydedildi.

Zaman içerisinde tüm dünyada kullanılmak istenen sinir transferi tekniği, Çinli bilim adamları tarafından hızla araştırılmaya devam ediliyor.