Sınırlı Sayıdaki Sony PS4 Pro 500 Million Limited Edition Duyuruldu

Sony, 3 Aralık 1994 tarihinde Japonya’da çıkardığı ilk PlayStation’dan (SCPH-1000) bu yana sırasıyla, PlayStation 2 (PS2), PlayStation Portable (PSP), PlayStation 3 (PS3), PlayStation Vita (PS Vita) ve PlayStation 4 (PS4) oyun konsollarını piyasaya çıkardı. PlayStation oyun konsolları, yeni teknolojilere uyumlu yapıları, yenilikçi tasarımları ve platformda yer verdiği başarılı oyunlarla uzun yıllardır oyuncuların beğenisini kazanıyor.

22 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla PlayStation 4 satışlarında 81,2 milyon adede ulaşan Sony, şimdiye kadar dünya genelinde ise toplamda 500 milyon adet PlayStation (PS) oyun konsolu satışı gerçekleştirdi. Şirket, 500 milyonuncu satışının şerefine yeni bir oyun konsolu modeli daha geliştirdi. ‘PS4 Pro 500 Million Limited Edition’ olarak adlandırılan bu özel sürüm yalnızca 50 bin adet ile sınırlı olacak.

Yarı saydam lacivert bir renge sahip olan 2 TB kapasiteli bu özel oyun konsolunun üzerindeki mavi renk güç ışığı yandığında, konsolun iç detaylarını görmek mümkün hale geliyor. Konsolun üzerinde bakır bir levha bulunuyor ve bu levhada özel üretim numaraları yer alıyor. Bu numaralar, Sony PlayStation’un tarihte attığı önemli adımları simgeliyor. Örneğin, 09995 numarası 09.09.1995 tarihinde PlayStation’un ABD’de ilk defa satışa çıkarılmasını temsil ediyor.

Bu özel PS4 Pro sürümüyle birlikte bakır PS sembolünün yer aldığı bir ‘DualShock 4’ kablosuz oyun kumandası, PlayStation kamerası, dikey bir stant ve kablosuz bir kulaklık da geliyor. Sınırlı sayıdaki bu özel PS4 Pro sürümü, 500 dolar’lık (2.960 TL) fiyatıyla 24 Ağustos’tan itibaren satışa çıkacak. Yine 24 Ağustos’tan itibaren isterseniz DualShock 4’ü ya da kablosuz kulaklığı tek başına da satın alabileceksiniz. Tek başına DualShock 4’ün fiyatı 65 dolar (385 TL) iken, kablosuz kulaklığın tek başına fiyatı da 100 dolar (592 TL) olarak belirlendi; Ancak özel sürüm PS4 Pro’nun yanı sıra bu aksesuarların da sınırlı sayıda olduğunu hatırlatmakta fayda var.