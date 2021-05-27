Sinovac Aşısı Hac İbadetinde Kabul Edilen Aşılardan Biri Olmayacak

Sinovac aşısı Hac ibadeti için kabul gören aşılar arasında yer almadı. Suudi Arabistan resmi makamları tarafından açıklanan koronavirüs tebirleri kapsamında, kabul gören aşılar da belirtildi. İsmi geçen aşılar arasında Türkiye'de uygulanan Çin menşeli Sinovac bulunmuyordu.

Çin'den dünyaya yayılan ve dünyayı iki yıldır esir alan COVID-19 salgını sonrasında, hayatın birçok noktası etkilenmişti. En çok etkilenenlerden bir tanesi ise Hac ibadeti olmuştu. Suudi Arabistan, geçtiğimiz sene Hac ibadetinin iptal edildiğini duyurmuştu. Bu sene Hac'a gidilebileceğini açıklayna ülke, gelecek misafirlerden bir takım isteklerde bulundu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı tarafından aktarılan bilgilere göre Suudi Arabistan, hacı adaylarından iki doz aşı olmalarını isteyeceğini belirtti. Geçtiğimiz hıl hiç hacı kabul edilmediğini hatırlatan Altaylı, bu sene için istenecek kimi detaylardan bahsetti.

Sinovac Aşısı Hac İbadeti İçin Kabul Görmeyecek

Altaylı, Suudi yetkililerin busene yurtdışından ziyaretçi kabul edeceğini belirtti. Hac ibadeti için yurtdışından gelecek kişilerden aşı şartı isteyeceği iddia edilen ülkenin, aşı ayrımı yaptığı da kaydedildi. Altaylı'ya göre Suudi Arabistan, genel geçer kabul edilen aşıları kabul edilecek.

Türkiye'de 55 yaş üstü neredeyse herkese uygulanan Çin menşeli Sinovac aşının ise Hac için kabul görmediği söylendi. Fatih Altaylı tarafından bugün yayınlanan yazının aşı ile ilgili olan kısmı ise aşağıdaki gibi oldu.

Geçen yıl corona salgını nedeniyle Suudi Arabistan hac ziyaretlerine izin vermemişti. O dönem kendi vatandaşlarına bile toplu ibadeti yasaklayan bu şeriat ülkesinin dünyanın dört bir yanından gelip, dip dibe günler geçirecek hacılara izin vermemesi son derece doğaldı. Ancak bu yıl Suudi Arabistan hac için kapıları açma kararı almış. Gerekli dozlarda aşı olanlara, Hac için vize verecek Suudiler. Ama şartlı. Sadece belirli aşıları olanlar hac görevlerini yerine getirmek için ülkeye girebilecekler. Ve sürpriz. Türkiye’de yapılan Sinovac aşısı Suudi Arabistan tarafından açıklanan “geçerli aşılar” listesinde yer almıyor. Yani bizde çoğunluğu 65 yaş üstü yurttaşlarımıza yapılan bu aşıdan olanlar Hacca gidemeyecekler.

Aşı sıranızın gelip gelmediğini ya da hangi tür aşı olduğunuzu, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan MHRS uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz.