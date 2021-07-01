Sinovac Aşısı Olanlara 3. Doz Önerisi

Geçtiğimiz saatlerde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları ile elli yaş üzerindekilere üçüncü doz randevularının başladığını duyurmuştu. Söz konusu açıklamayı değerlendiren bilim insanları, Sinovac aşısı olanlara 3. doz aşı uygulanmasını tavsiye etti.

'Sinovac Aşısı Olanlar 3. Doz Aşı Yaptırmalı'

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, daha öncesinde iki doz Sinovac aşısı olduğu için üçüncü dozu Biontech tercih edeceğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı'nın Biontech ikinci doz için süreyi dört haftaya indirmesi ve üçüncü aşı kararı, (eğer on sekiz yaşın üzerindeki nüfusumuz için ilk ve ikinci dozlar sağlanabiliyorsa) yerinde bir karar. İki doz Sinovac olanların üçünü dozu delta varyantına karşı daha güçlü oldruğu için Biontech tercih etmeleri uygun olur. İki doz Biontech yaptıranlar için şimdilik üçüncü doza gerek yok. Hastalığı geçirenler için de şimdilik üçüncü doza gerek yok." ifadelerini kullandı.

Benzer bir görüş de Bağışıklık Uzmanı Derya Unutmaz'dan geldi. Unutmaz, "Üçüncü doz sadece Sinovac olanlar için olmalıdır. Sinovac'ın ikinci dozundan iki üç ay sonra rahatlıkla üçüncü doz Biontech olabilirsiniz. Ama bir aydan erken olması optimal olmaz bağışıklık açısından." ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, ağırlıklı olarak iki doz Biontech aşısı olanların üçüncü doza ihtiyaç duymadığı görüşünde. Biontech'in iki doz uygulandığında Delta varyantına da etkili olduğunu belirten bilim insanları, Sinovac'ın düşük antikor seviyesi nedeni ile üçüncü doz olarak Biontech ile desteklenmesi görüşünde.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Osman Elbek, bu konuda "Sorun Sinovac'ın düşük etkinliği ve bu düşük etkinliğin zamanla daha da düşmesi. 50 yaş üstü kişilerin ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşı olmaları yerinde bir karar. Pekiyi neden bu ek doza ihtiyaç duyduk? Çünkü Sinovac gibi bir ölü virüs aşısı ile en yüksek risk grubunu aşıladık. Neden etkisi düşük bir aşı ile ülkeyi aşılamaya başladık?" dedi.

Peki siz bu karar ve açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi aşıyı tercih ettiniz ve imkan sunulursa üçüncü dozu da olur musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.