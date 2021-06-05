Sinovac Aşısı Onay Aldı: Çocuklara da Yapılacak!

Sinovac aşısına çocuklar üzerinde de uygulanabilmesi için onay verildi. Verilen onay kapsamında Çin merkezli ilaç firması Sinovac tarafından geliştirilen aşı, 3-17 yaş aralığındaki çocuklara yapılabilecek.

Sinovac Aşısı Çocuklara da Uygulanabilecek

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını devam ediyor. Bu zamana kadar dünya genelinde toplam 173 milyon koronavirüs vakası görüldü. 3,71 milyon kişi COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybetti.

Birçok firma tarafından geliştilen koronavirüs aşıları, salgının sonlandırılması noktasında büyük bir role sahip. Bu sebepten ötürü dünya çapında uzun bir süredir aşılama çalışmaları devam ediyor. Çin merkezli ilaç firması Sinovac tarafından geliştirilen aşı için kritik bir gelişme yaşandı.

Sözcü'deki habere göre Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac isimli aşının çocuklar üzerinde de uygulanabilmesi için onay verildi. Verilen onay kapsamında CoronaVac aşısı, 3-17 yaş aralığındaki çocuklara da yapılabilecek.

Sinovac CEO'su Yin Weidong, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Weidong, yaptığı açıklamada, aşının 3-17 yaş aralığındaki çocuklara ne zaman uygulanmaya başlanacağının sağlık yetkililere bağlı olduğunu söyledi.

Weidong, yetişkin olmayan kişilerin yaşlılara kıyasla aşılamada daha düşük önceliğe sahip olduğunu söyledi. Faz 1 ve faz 2 klinik çalışmalar sonucunda elde edilen ön sonuçlara göre CoronaVac aşısı, 3 ile 17 yaş aralığındaki kişilerde bağışıklık oluşturdu. Ayrıca söz konusu yaş aralığındaki kişilerde hafif yan etkilerin görüldüğü belirtildi.

Koronavirüse Bağlı Ölümlere Karşı Hangi Aşı Daha Etkili?

Uruguay Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre COVID-19'a bağlı ölümlere karşı CoronaVac aşısı, Pfizer / BioNTech aşısından daha etkili. İki doz CoronaVac aşısı, 14 gün sonra ölümleri yüzde 97, iki doz BioNTech aşısı ise 14 gün sonra ölümleri yüzde 80 oranında azaltıyor.

Yapılan araştırmanın sonucuna göre BioNTech aşısı, COVID-19'un bulaşmasına ve hastaneye yatışlara karşı daha iyi koruma sağlıyor. BioNTech aşısı, koronavirüs bulaşma riskini yüzde 75 oranında azaltırken CoronaVac ise yüzde 57 oranında azaltıyor. Pfizer aşısı, yoğun bakıma alınma riskini yüzde 99 oranında azaltırken Sinovac aşısı ise yüzde 95 oranında düşürüyor.