Sinovac Aşısında 3. Doz Gerekli mi? Uzmandan Yanıt!

Sinovac aşısında 3. doz gerekli mi? Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, merak edilen soruya ilişkin oldukça önemli açıklamada bulundu.

Sinovac Aşısında 3. Doz Gerekli mi Sorusu Yanıtlandı

Türkiye'de uzun bir süredir Çin merkezli Sinovac firması tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen CoronaVac aşısı uygulanıyor. Peki, İnaktif bir aşı olan CoronaVac'ta 3. doz yaptırmak gerekecek mi? Prof. Dr. İsmail Balık, merak edilen konuya dair önemli bir açıklama yaptı.

Bazı aşıların bazı vatandaşlarda, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha az etki yaptığını ya da herhangi bir etki yapmadığını söyleyen Prof. Dr. Balık, bu kişilerde aşının zayıf etki yapma durumunda 2 doz yerine ikinci dozdan sonra 3. dozu yapmakta yarar olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Balık, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Örneğin 0-1 ve 3 ay sonra, örneğin birinci dozdan 2 ay sonra ve 2'nci dozdan da 2 ay sonra da inaktif aşılarda 3 doz uygulama bazı kimselerde yapılabilir. Kimler bunlar; bu tür aşıya zayıf bağışıklık yanıtı oluşturan kimselerdir. Yani; obez olanlar, kanser nedeniyle kemoterapi alanlar, böbrek yetmezliği olanlar, diyaliz hastaları olabilir" şeklinde konuştu ve şu şekilde devam etti:

"Yani inaktif aşılarda şu an 3'üncü doz gerekebileceği ile ilgili benim öngörüm var. Örneğin Sinovac aşısı inaktif aşıdır. Kayseri'de üretilen kendi aşımız bir inaktif aşıdır. Dolayısıyla bu aşılarda 2 doz yerine 3 doz yapmamızla ilgili analiz yapılmasında yarar var ya da bu aşılara zayıf bağışıklık yanıtı oluşturacak kimselere daha güçlü yanıt oluşturacak olan Biontech ya da Sputnik gibi aşıların önerilmesinde de belki bir yarar olabilir."

BioNTech Aşısında 3. Doz Gerekiyor mu?

Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, "9 ay, en geç 12 ay sonra üçüncü doz aşı, korumanın gerçekten güçlendirilmesini sağlayacaktır" şeklinde konuşmuştu. Prof. Dr. İsmail Balık, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Balık, "Aslında üçüncü doz demekten ziyade buna 'hatırlatma dozu' dememiz daha yerinde. Uğur Şahin'in bu açıklamalarından bizim bunu anlamamız gerekiyor. Bu, şu demek; bazı aşıları örneğin grip aşılarında olduğu gibi 6 ay sonra 1 yıl sonra tekrarlamak gerekiyor" sözlerini kullandı ve şu şekilde devam etti: