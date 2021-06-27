Sinovac Aşısının Antikor Oranında 3 Ay İçinde Büyük Düşüş!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde Sinovac aşısının antikor oranı ile ilgili oldukça önemli bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma sonucunda söz konusu aşının antikor düzeyinde 3 ay içinde düşüş meydana geldiği ortaya çıktı.

Sinovac Aşısının Antikor Düzeyi %97'den %77'ye Düşüyor

Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim elemanları, Sinovac aşısının antikor oranına ilişkin çalışma yaptı. DHA'daki habere göre yapılan çalışmada, sağlık çalışanlarının yüzde 95,2'sinde ikinci doz uygulandıktan 3 ay sonra antikor düzeylerinin önemli ölçüde azaldığı ortaya çıktı.

Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı, "Çalışmamızda ocak ayından itibaren aşılanan 1053 sağlık çalışanını 3'üncü ay sonrasında kanlarını vermek üzere yeniden davet ettik. Bu 1053 sağlık çalışanından 820'si bize geri dönüş yaparak kanlarını verdiler" dedi.

1053 sağlık çalışanını koronavirüs hastalığına yakalanıp yakalanmama durumları açısından da takip ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Akçalı, alınan 820 kanda koronavirüse karşı oluşmuş antikorları kantitatif isimli test ile analiz ettiklerini ve daha sonra sonuçları değerlendirdiklerini açıkladı.

Prof. Dr. Akçalı, "Sağlık çalışanlarının yüzde 97'si antikor pozitifken 3'üncü ay sonuçlarında bu oranın yüzde 77'ye düştüğünü gördük. Ayrıca tüm çalışma grubunun genel olarak yüzde 95,2'sinde antikor düzeylerinde bir düşme olduğunu saptadık" diye konuştu.

İzlenilen grupta hastalanan kişilerin sayısının çok az olduğunun altını çizen Prof. Dr. Akçalı, 3 aylık süre içerisinde aşılanan 1053 sağlık çalışanının yüzde 2,8'inin koronavirüse yakalandığını söyledi ve şu ifadelere yer verdi:

"Çalışma grubumuzun yüzde 23'ünün bu 3 aylık süre içerisinde antikorlarının negatifleştiğini ya da COVID-19 hastalığına yakalandığını söyleyebiliriz. Ama yüzde 77'si de antikor pozitif diyebileceğimiz antikor düzeyleriyle hayatlarını idame ettiriyorlar."

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Eser, koronavirüse yakalanan 30 sağlık çalışanının antikorunun yüksek olduğunu fakat antikor sonuçlarına bakarak başarı değerlendirmesi yapmanın doğru olmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Eser, "Aşı olmuş 1053 kişiden 30 kişinin hastalanması son derece iyi rakam. 151 sağlık çalışanının aynı hane içinde yaşayan yakını, eşi, çocuğu bu dönem içinde hastalanmış. Yakınları hastalanan bu 151 sağlık çalışanının sadece 18'i hastalığa yakalanmış. Dolayısıyla bu oranın da yüzde 12 olduğunu düşünüyoruz. Demek ki biz çok yakın temasta olsak da riskli temasta bulunsak da aşı bizi yüzde 88 oranında koruyor" sözlerine yer verdi.