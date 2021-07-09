Türkiye'deki Sinovac Aşısının Faz 3 Sonuçları Yayımlandı

Türkiye'deki Sinovac aşısının faz 3 sonuçları, The Lancet isimli tıp dergisinde yayımlandı. Faz 3 sonuçlarının yayımlanması ile birlikte aşının etkinlik oranı belli oldu. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Türkiye'deki Sinovac Aşısının Faz 3 Sonuçları Belli Oldu

Ülkemizde gerçekleştirilen faz 3 çalışmalarının sonucu The Lancet dergisinde yayımlandı. AA'daki habere göre iki doz Sinovac aşısı, yüzde 83,5 oranında koruma sağlıyor. Ön bulgularda CoronaVac isimli aşının güçlü bir antikor yanıtına neden olduğu belirtildi.

10 bini aşkın katılımcının yer aldığı faz 3 çalışmalarında ciddi bir yan etki ya da ölüm bildirilmedi. Katılımcıların büyük bir kısmında hafif belirtiler meydana geldi. Yan etkiler genellikle aşı yaptırdıktan 7 gün içerisinde gerçekleşti.

Tıp dergisinde yayımlanan makalede, aşının yeni ortaya çıkan varyantlara karşı uzun vadeli etkinliğinin daha çeşitli katılımcı grubunda denenmesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye'de faz 3 çalışmaları kapsamında 14 Eylül 2020 ile 5 Ocak 2021 tarihleri arasında 18 ile 59 yaş arasındaki 10 bin 218 yetişkine uygulandı. 24 merkezde toplamda 6 bin 650 kişiye iki doz uygulanırken 3 bin 568 kişiye ise plasebo yani boş aşı yapıldı.

Yaş ortalaması 45 olan katılımcıların 5 bin 907 tanesi yani yüzde 58'lik kısmı erkeklerden oluştu. Ortalama 43 günlük izlemden sonra toplamda 150 koronavirüs vakası görüldü. Bu vakaların PCR ile teyit edildiği belirtildi. İkinci dozdan 14 gün sonra aşı grubunda 9 semptomatik vaka, plasebo grubunda ise 32 vaka tespit edildi.

CoronaVac aşısının yol açtığı bağışıklık yanıtına yönelik analize aşı grubundan 981 ve plasebo grubundan 432 katılımcı dahil olmak üzere toplamda 1413 kişi yer aldı. Aşı yaptıran 880 kişide yani yüzde 90'lık kısımda antikor yanıtı gerçekleşti. Yaşla birlikte erkek ve kadınlarda antikor yanıtının azaldığı belirtildi.

Sinovac Aşısının Yan Etkileri Neler?

Yorgunluk

Enjeksiyon bölgesinde ağrı

Kas ağrısı

1862 katılımcıda 3 bin 845 yan etki tespit edildi. Yan etkilerin yüzde 90'ı yorgunluk, enjeksiyon bölgesinde ağrı ve kas ağrısından oluşuyor. Çalışma kapsamında ciddi bir yan etki ya da ölüm meydana gelmedi. Aşı grubunda 6 ve plasebo grubunda ise 1 katılımcı yan etkiler nedeniyle çalışmadan ayrıldı. Bir katılımcı, alerjik reaksiyon gerçekleştiğinden ötürü hastaneye yatırıldı.