Sinovac Aşısının Türkiye'deki Faz 3 Sonuçları Açıklandı!

Sinovac aşısının Türkiye'deki Faz 3 sonuçları belli oldu. Çin aşısı olarak da bilinen Çin'li Sinovac aşısının geliştirdiği CoronaVac aşısı ne kadar etkili? Türkiye'de uygulanmaya başlanan koronavirüs aşısının etkinlik oranı duyuruldu.

Sinovac Aşısının Türkiye'deki Faz 3 Sonuçları Paylaşıldı

Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100" cümlelerine yer verildi. Çin aşısının etkinlik oranı yapılan açıklamaya göre yüzde 83.5 olurken hastanede yatışı engelleme oranı ise %100 oldu.

Brezilya, Faz-3 denemelerinde aşının yüzde 50.38 oranında koruma sağladığını açıklamıştı.

Endonezya, Faz-3 denemelerinde aşının yüzde 65 oranında koruma sağladığını açıklamıştı.

Koronavirüs aşısı 2 doz halinde yapılıyor. 1. doz yapıldıktan belirli bir süre sonrasında 2. doz da yapılıyor. Peki daha yüksek etkinlik için dozlar arası süre ne kadar olmalı? Sinovac şirketi bu konuda bir açıklama yaptı.

Sinovac şirketi yaptığı açıklamada Brezilya'daki klinik çalışmalar sırasında aşının ikinci dozunu daha geç alanlarda aşının etkisinin yüzde 20 daha fazla olduğunun tespit edildiğini belirtti ve aşının ikinci dozunu üç hafta sonra alan yaklaşık bin 400 kişide aşının koruma etkisinin yaklaşık yüzde 70 olduğunu söyledi.

Türkiye Kaç Gün Sonra 2. Dozu Yapacak?

Türkiye'de 1. doz aşı yapıldıktan 28 gün sonra 2. doz aşı yapılacak.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.