Sinovac Aşılı Yüzlerce Sağlık Çalışanı Koronavirüse Yakalandı

Sinovac'lı sağlık çalışanları Koronavirüse yakalandı. Sinovac aşısına rağmen yüzlerce Taylandlı sağlık çalışanının COVID-19'a enfekte olduğu aktarıldı. Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana sağlık çalışanlarına Sinovac aşısı yaptıran Tayland, Sinovac aşısının son etkilerini paylaştı.

Tayland Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sinovac aşısı olan 600'den fazla sağlık çalışanına COVID-19 bulaştığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Nisan-Temmuz ayları arasında iki doz Sinovac olan 677.348 sağlık personelinden 618'i enfekte oldu. Bir hemşire öldü ve başka bir sağlık çalışanının durumu ise henüz kritik.

Sinovac Sağlık Çalışanlarını Koronavirüsten Korudu mu?

Bakanlığın Kıdemli Sağlık Yetkilisi Sopon Iamsirithawon verdiği demeçte, bağışıklığı tetiklemek için sağlık çalışanlarına üçüncü dozu önerdi. "Bu farklı bir aşı, ya viral vektör AstraZeneca ya da Tayland'ın yakın zamanda alacağı bir mRNA aşısı olacak" dedi.

Duyuru, Güneydoğu Asya ülkesinin Pazar günü rekor düzeyde (9,418 hasta sayısı) bildirmesiyle geldi. Ayrıca Cumartesi günü yetkililer, bir günde 91 yeni Koronavirüs ölümünün kaydını doğruladı.

Tayland, geçen yıl pandeminin başlamasından bu yana toplam 336.371 doğrulanmış enfeksiyon ve 2.711 ölüm bildirdi.

AstraZeneca'nın ürettiği viral vektör aşısının Haziran ayında gelmesi beklenirken, Tayland'ın tıbbi ve ön saf çalışanlarının çoğuna Şubat ayından bu yana Sinovac aşıları yapıldı. Ancak Sinovac'ın üç doza kadar etkili olup olmadığı konusu sağlık çalışanları arasında tartışma yarattı.

Tayland, bu ayın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nden 1,5 milyon Pfizer-BioNTech aşı bağışı bekliyor. Ülke aynı zamanda Ekim ayından sonra teslim edilmesi planlanan 20 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı sipariş etti.

Sinovac'a büyük ölçüde güvenen komşu ülke Endonezya ise sağlık çalışanlarına Moderna aşısını "güçlendirici" olarak vereceğini söyledi.

Sinovac Aşısının Yan Etkileri Neler?

Yorgunluk

Enjeksiyon bölgesinde ağrı

Kas ağrısı

1862 katılımcıda 3 bin 845 yan etki tespit edildi. Yan etkilerin yüzde 90'ı yorgunluk, enjeksiyon bölgesinde ağrı ve kas ağrısından oluşuyor. Çalışma kapsamında ciddi bir yan etki ya da ölüm meydana gelmedi. Aşı grubunda 6 ve plasebo grubunda ise 1 katılımcı yan etkiler nedeniyle çalışmadan ayrıldı. Bir katılımcı, alerjik reaksiyon gerçekleştiğinden ötürü hastaneye yatırıldı.