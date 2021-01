Sinovac Web Sitesine Türkiye'den Erişim Yasaklandı

Sinovac'a Türkiye'den erişim yasaklandı. Çin merkezli Sinovac'ın aşılama süreci başlamışken şirketten beklenmedik bir hamle geldi. Sinovac'ın web sitesine Türkiye merkezli IP ile girildiğinde erişim izni hatası alınıyor.

Sinovac şirketinden alınan CoronaVac aşısı geçtiğimiz günlerde aşılama sürecine başlarken Çinli şirketinden ilginç bir hamle geldi. Sinovac şirketinin web sitesine erişim Türkiye'den yasaklandı. Şu anda Türkiye merkezli bir IP ile web siteye giriş yapmak mümkün değil.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı tarafından gözlemlenen ve sosyal medyada gündem olmayı başaran bu engelin sebebi ise henüz bilinmiyor. "sinovac.com" adresine gittiğinizde karşınıza bir hata ekranı ve hemen altında IP'nizin erişim için uygun olmadığı belirtiliyor.

403 HTTP Hatası veren Sinovac şirketinin sitesinde çökme olmadığını, VPN kullanarak giriş yaptığınızda sitenin açıldığını belirtmek gerekiyor. Türkiye merkezli IP'lerde ise karşınıza "IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor!" hatası çıkıyor.

Sinovac'tan Türkiye'ye erişim engeli

Halihazırda erişim yasağına ilişkin bir açıklama gelmemiş olmasına karşın bu sitenin Sinovac şirketinin resmi adresi olduğunu hatırlatalım. Konuyu gündeme taşıyan Fatih Altaylı, Sinovac'a ait olabilecek başka bir sitenin ise Türkiye'nin aldığı aşıya yer vermediğini söylüyor:

"Sinovac’ın resmi internet sitesi olan Sinovac.com adresine girdiğiniz zaman karşınıza 'Your ip is not allowed to visit this website' yazısı çıkıyordu.

Yine bu firmaya ait olduğunu umduğum sinovacbio.com adresine girdiğim zaman ise firmanın Covid-19’a karşı aşı ürettiği ile ilgili bir bilgiye rastlayamadım. Sadece R and D bölümünde corona aşısı üretme çalışmaları vardır diye tek satır var."

Eğer siz de aşı yaptıranlardan biriyseniz Koronavirüs aşısında yan etkilerle karşılaşıldığında yapılacaklar belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından alınması gereken önlemler şu şekilde sıralanmış.

Halihazırda ülkemizde aşılama başlamışken Türkiye merkezli IP'ler için alınan bu yasak kararı bir süre daha belirsizliğini koruyacak gibi gözüküyor. Peki ya siz bu erişim yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın.