Sipariş Robotu Suç Mahalline Girdi

Günlük hayatta robotların ve yapay zekanın kullanımı her geçen gün daha fazla artıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde ülkemizin önde gelen yemek siparişi firmalarından Yemeksepeti, drone ile ilk siparişini gerçekleştirmişti. Kargo robotlarıyla ilgili ilginç bir haber bu sefer de Amerika'dan geldi. Los Angeles'ta hizmet veren bir sipariş robotu, polis kordonunu aşarak suç mahalline girdi.

Amerika'da yaşanan bir okul saldırısı sonrasında bölgeye intikal eden kolluk kuvvetleri, suç mahallinin korunmasını sağlamak üzere bölgeye polis kordonu çekti. Sipariş teslim etmek üzere yola çıkan bir robot ise kordonu hiçe sayarak suç mahalline girdi. Kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen robotun yaptığı hareket, yapay zekanın kullanıma hazır olup olmamasıyla ilgili büyük tartışmalara yol açtı. Fakat yaşanan bu olayda aslında robotun suçlu olmadığı ortaya çıktı!

İşte Suç Mahalline Giren Robotun Görüntüleri!

A food delivery robot forces it’s way across a police crime scene. pic.twitter.com/T5DaET5Q5b — Film The Police LA (@FilmThePoliceLA) September 13, 2022

Uber Eats'in yeni politikası kapsamında test edilen sipariş robotu, 4. seviye otonom sürüş kabiliyetine sahip. Serve Robotics tarafından üretilen robotun otonom sürüş kabiliyetleri şehir içinde dolaşmak için yeterince iyi olsa da yasalar gereği her robotun başında uzaktan kontrol gerçekleştiren bir operatör bulunması gerekiyor.

13 Eylül'de sosyal medyaya düşen olayda robotun bir siparişi teslim etttikten sonra istasyonuna geri dönmeye çalıştığı görülüyor. Fakat yolunun insanlar ve polis kordonu tarafından engellenmesine aldırış etmeyen robot, girilmesi yasak olan suç mahalline giriyor. Yaşanan hatayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Serve Robotics CEO'su Ali Kashani, robotun bu kararı kendi başına almadığını belirtti. İncelemeler sonrasında robotun devam edip etmeme konusunda kararsız kaldığı, insan operatörden yardım istediği saptandı. İnsan operatör ise polis kordonu olmasına rağmen robotun geçişi için izin verdi.

Böyle bir durumun yaşanmaması için teknik ekiplerini yeniden eğitime tabi tutacaklarını ve yazılım geliştirmelerinde bulunacaklarını açıklayan CEO Ali Kashani, robotun aslında doğru kararı verdiğine dikkat çekerek "Komik olan, robotun doğru olanı yapması. Genellikle insanları ekstrem durumlarda yapay zekaya kıyasla daha iyi karar verdiği düşünülür. Tuhaf bir şekilde bunun tam tersinin geçerli olduğunu, insanların yapay zekadan daha fazla hata yaptığını görüyoruz." dedi.