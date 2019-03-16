Sıra Dışı Büyüklükte Bir Asteroit Çok Yakınımızdan Geçecek!

2013 yılında Rusya’nın üzerinde atmosferde yanarak patlayan asteroidin iki katı büyüklüğündeki bir asteroit, önümüzdeki hafta Dünya’ya çok yakın bir mesafeden geçecek. Söz konusu mesafe, Ay’ın Dünya’ya olan uzaklığından bile daha yakın olacak.

Aslında küçük asteroitler düzenli olarak Dünya’nın yakınından geçiyor ya da Dünya’nın atmosferiyle çarpışarak yanıyor ve havada yok oluyor. Astronomlar bunun gibi zararsız birçok asteroidi düzenli olarak keşfediyor ve takip ediyor.

Ancak bu seferki daha farklı görünüyor. 2019 EA2 olarak adlandırılan bu asteroidin 39 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor. Bunun, astronomlar tarafından çok önceden tespit edilebilecek büyüklükte ve Dünya’ya çok yakın bir mesafeden geçecek olan nadir bir gök taşı olduğunu söyleyebiliriz. Bu ayın başlarında keşfedilen bu asteroit, alışılmadık bir şekilde oldukça yavaş hareket ediyor. Asteroidin saniyede 5 kilometre’lik (18 bin km/s) bir hızla ilerliyor oluşu, onu kolaylıkla görülebilir yapıyor.

NASA’nın tahminlerine göre, Asteroit 2019 EA2 önümüzdeki hafta 22 Mart’ta Dünya’ya yakın ama güvenli bir mesafe olan 303,733 kilometre’lik bir uzaklıktan geçiş yapacak.

Eğer yeterli derecede güçlü bir teleskobunuz varsa (ya da Sanal Teleskop Projesi gibi bir yerden yardım alarak), bu son derece nadir geçişi birkaç gece önceden izlemeye başlayabilirsiniz.