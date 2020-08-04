Sıradaki Assassin's Creed Çin Dolaylarına Gidebilir

Yeni Assassin's Creed oyunuyla ilgili çeşitli konsept çalışmaları sızdırıldı. Sızıntılara göre Assassin's Creed Valhalla sonrasında sıradaki Assassin's Creed Çin dolaylarında geçebilir.

Bildiğiniz gibi geliştirilme aşamasına geçilmeden önce, her oyunun bir hazırlık safhası oluyor. Konsepte dair sanat çalışmaları da bu safhada hazırlanıyor. Mesela resmi duyurusu gerçekleştirilmeden önce, Assassin's Creed Valhalla oyununa dair Assassin's Creed: Ragnarok kod adıyla birçok konsept sanat çalışması ile karşılaşmıştık. Serinin sıradaki oyunu ise büyük ihtimalle Asya dolaylarında geçecekmiş gibi görünüyor.

Aslında bu durum uzun zamandır gündemdeydi. Bu yönde birçok iddia ve sızıntı ile karşılaşmıştık. Hatta Ubisoft tarafından yapılan bir ankette, Çin dolaylarında geçecek olan bir Assassin's Creed oyunu da seçeneklerde yer alıyordu. Ne var ki henüz bu yönde bir hamle yapılmış değildi.

Sıradaki Assassin's Creed Çin Dolaylarında Mı Geçecek?

Yakın bir zaman önce bir Reddit kullanıcısı nstav13, duruma göre Çin dolaylarında geçecek olan bir Assassin's Creed oyununa dair konsept sanat çalışmaları paylaştı. Bahsi geçen görseller, Ubisoft Montreal bünyesinde çalışan ve Assassin's Creed: Syndicate ve Lineage oyunlarında da konsept tasarımcı olarak görev almış olan John Bigorgne tarafından ArtStation hesabı üzerinden paylaşılmış.

İlk görselde elinde kılıç kutan karakterlerin yanı sıra tam ortada büyük bir yapı görebiliyoruz. nstav13, bu görseldeki büyük yapının The Yuan, Ming ve Qing hanedanları tarafından inşa edilenler ile benzerlik gösteren bir Çin kalesi olduğunu belirtiyor.

Şu an için Ubisoft cephesinden herhangi bir teyit veya yalanlama yapılmamışken, sızdırılan konsept sanat çalışmalarının ilkine buradan, ikincisine de buradan bakabilirsiniz.