Sıradaki Assassin's Creed Oyunu ile İlgili Yeni Detaylar Sızdırıldı

Bu sene herhangi yeni bir Assassin's Creed oyunu görmeyeceğimiz bir sene olacak ama Ubisoft tabii ki sıradaki oyun için çalışmalarını sürdürüyor. Her yeni oyunun duyurulması öncesinde olduğu gibi bu oyun için de çeşitli söylentiler karşımıza çıkmaya devam ediyor. Daha önceden sıradaki oyunun Assassin's Creed Legion olacağına dair bir takım sızıntılar yaşanmıştı.

Bu söylentinin sonrasında, Tom Clancy's The Division 2 oyununda karşımıza çıkan bir poster ile yeni Assassin's Creed oyununun Viking dönemini konu alacağı düşünülmüştü. Hatta ve hatta bu posterin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra da bu oyunun adının Assassin's Creed Kingdom olacağı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin tam bir ay sonrasında, bugün yine bir hareketlilik yaşandı. Assassin's Creed Kingdom ile ilgili daha fazla sızıntı ortaya çıktı.

Haberimizin detaylarına geçmeden önce bahsi geçen sızıntının 4chan üzerinden geldiğini belirtelim. Yani aşağıdan okuyabileceğiniz detayların asılsız çıkma olasılığı doğru çıkma olasılığına göre biraz daha ihtimal dahilinde ama yine de bir kenarda tutmakta fayda var.

Öncelikle sıradaki Assassin's Creed oyununun Assassin's Creed Kingdom kod adıyla geliştirildiği ve Assassin's Creed Ragnarok adıyla duyurulacağı söyleniyor. 2020 yılında hem mevcut nesil hem de yeni nesil için satışa sunulacak olan oyunda, ana karakterimiz bir suikastçı olacak ve Büyük Viking Ordusu'nun kurulmasında Ragnar Lodbrok'a yardımda bulunacak. Bu bağlamda Hidden Blade silahının da geri döneceği belirtilmiş.

Harita Büyük Britanya, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya ülkelerini kapsayan birden fazla krallığa, bu krallıklar da kendi içlerinde yerleşkelerin olduğu bölgelere ayrılacaklar. Bu yerleşkelerin özelleştirmeleri ve oyun içi ekonomi sistemleri olacak.

Assassin's Creed Odyssey oyunundaki Conquest savaşları ve deniz savaşları geri dönecek. Conquest savaşları düşmanların bölgedeki hakimiyetini zayıflatacak ve bölümlerini oluşturacakken, deniz savaşları ise yeni oyunda daha fazla araştırmaya odaklanılabilmesi için Assassin's Creed Odyssey oyunundakine göre biraz geri planda olacağı söyleniyor.

Hazır araştırmadan bahsetmişken, Assassin's Creed Ragnarok daha fazla araştırmaya yönelik olacak. Bildiğiniz gibi son çıkan oyun, temelde oyuncuları araştırmaya yapmaya iten bir yapıya bağlı olarak geliştirilmişti ve haritadaki birçok yer de aynı The Witcher III: Wild Hunt oyunundaki gibi soru işaretleri ile gösteriliyordu. Yeni oyunda ise bu soru işaretleri de kaldırılacak ve oyuncuların Legend of Zelda: Breath of the Wild oyununda olduğu gibi daha iyi ganimetler için harita üzerindeki yerleri araştırmayı istemesi sağlanacak.

İlk medeniyete dair töresel bilginin Assassin's Creed oyununa göre daha az olacağı oyunda, Rol Yapma Oyunu ögelerinin ve meşhur kartalımızın da geri döneceğinden bahsedilmiş.

İnşa ve zırh kullanımı büyük bir öneme sahip olmasının yanı sıra kıyafet değişimi de anlık olarak gerçekleştirilebilecekmiş. Bu sisteme dair şimdilik herhangi bir detay bulunmuyor ama bu durum farklı krallıklardaki kötü şöhretimizin büyük bir artış sağlamasını veya hafiflemesini sağlayabilecekmiş. Bu da tabii ki duruma göre kanun adamlarının peşimizi bırakmasını sağlayabilecek veya daha sıkı takibe alınmamıza neden olabilecek.

Son olarak Assassin's Creed Ragnarok, Ubisoft Montreal tarafından geliştiriliyormuş. Yaratıcı Yönetmen Assassin's Creed Origins oyununun da yönetmeni olan Ashraf Ismail olacakken, Hikaye Yönetmeni koltuğunda da Darby McDevvit oturuyor olacak. Hatırlayacağınız üzere McDevvit, Assassin's Creed IV: Black Flag, Assassin's Creed: Revelations ve Assassin's Creed: Embers oyunlarının baş yazarlığını yapmıştı. Öte yandan, söylenene göre oyun için indirilebilir içerikler de yayınlanacakmış ve bu içeriklerle de Ubisoft Sofia ilgileniyor. İzlanda dolaylarına gideceğimiz bu içeriklerde, Yggdrasil kullanarak dokuz farlı diyarı ziyaret edebilecekmişiz.

Bakalım bu bilgilerin ne kadarı doğru, ne kadarı asılsız çıkacak? Gelişmeler için bizi takipte kalın.