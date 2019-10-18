Sıradaki Bleeding Edge Teknik Alfa Testi Haftaya Başlıyor

Ninja Theory stüdyosunun sıradaki oyunu Bleeding Edge, E3 2019 fuarında duyurulmuştu. Bu zamana kadar aşina olduğumuz oyunlarının aksine, dörde dört takım tabanlı çevrimiçi oyun deneyimi sunacak. Resmi duyuru sonrasında, 27 Haziran 2019 tarihinde Xbox One üzerinde bir teknik alfa testi gerçekleştirilmişti.

Bleeding Edge sayfası üzerinden yapılan duyuru ile ikinci teknik alfa testi 24 Ekim 2019 tarihinde başlayacak. Bu defa Windows 10 PC kullanıcılarının da katılımda bulunabilecekleri alfa testi önümüzdeki haftanın başlarında Xbox Insider Hub üzerinden indirmeye açılacak. Eğer katılımda bulunmak isterseniz, buradan kaydınızı yaptırabilirsiniz ama bunun için öncelikle Xbox Live hesabınızla giriş yapmanız gerekecek. Sonrasında ise kısa bir anketi tamamlamanız gerekiyor. Eğer kabul edilirseniz, gelecekte yapılacak olan testlere hem Xbox One hem de PC üzerinden katılabileceksiniz.

Daha önceden yapılan testlere katılımda bulunmuşsanız ama oyunu bir de PC platformunda denemek istediyseniz, bunu Windows 10 üzerindeki Insider uygulamasını indirerek doğrudan gerçekleştirebileceksiniz.

Ninja Theory tarafından verilen ek detaylara bakılırsa, sıradaki teknik alfa testinde Cross-Play desteği ile Xbox One ve Windows 10 PC kullanıcıları birlikte oynayabilecekler. Kontrolcü desteğinin de olacağı Bleeding Edge, bir diğer Xbox Play Anywhere oyunu olacak.