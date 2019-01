Sıradaki Call of Duty: Black Ops 4 - Blackout Modu, Ambush Olacak

Bilhassa çoklu-oyuncu modu seven oyuncuların başından kalkamadığı Call of Duty: Black Ops 4 için yeni içerikler yolda. Bildiğiniz gibi Blackout için geçtiğimiz hafta içerisinde Down But Not Out, oyuncularla buluşmuştu. Call of Duty uygulamasına bakılırsa, sıradaki mod da Ambush olacak.

Activision ve Treyarch Studios, Call of Duty: Black Ops 4 oyununun çıktığı dönemde yaptığı açıklama ile Battle Royal modu Blackout için yeni güncellemeler ile yeni modların yayınlanacağını duyurmuştu. Ne var ki uzun zamandır bu modların lafı geçmemişti. Geçtiğimiz hafta ise en nihayetinde ilk mod, Down But Not Out adı altında oyuncuların beğenisine sunuldu. Sınırlı bir süreliğine oynanabilir olacak bu mod, 30 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. İşleyiş sistemine göre ise ölen oyuncu, savaş alanını sınırlayan çemberin bir sonraki daralmasında yeniden doğabilecek. Bu tabii ki hayatta kalan son oyuncuya kadar devam edecek.

Halihazırdaki Blackout modunun sona ermesi için dokuz gün kalmışken, Ambush adındaki sıradaki mod; Call of Duty uygulaması üzerinden bir bildirim ile vaktinden önce ortaya çıktı. Bu ortaya çıkışın ardından da detaylar haliyle Reddit üzerinde de paylaşıldı. Skulker ve Dead Silence Perk'lerinin hiç olmadığı kadar değerli olacağı Ambush modunda, sadece pusucu tüfeği ve yakın mesafeli silahlar kullanmak mümkün olacak. Görünen o ki bol bol taktik yapmamızın gerekeceği türden gerilimli savaşlar bizleri bekliyor.

Sızıntı sonrasında Treyarch Studios tarafından da onaylanan bu mod için şimdilik tam bir tarih verilmiş değil ama söylenene bakılırsa Down But Not Out modunun akabindeki herhangi bir zamanı bekleyebiliriz. Bir diğer deyişle, en az bir buçuk haftalık bir süremiz var. Her zaman olduğu gibi öncelikle PlayStation 4 kullanıcılarına sunulacak olan Ambush, bir hafta sonra da PC ve Xbox One kullanıcıları ile buluşacak.