Sıradaki Gran Turismo Oyunu Fazlaca Kapsamlı Olacak

Polyphony Digital şu sıralarda Gran Turismo Sport ile haşır neşir durumda ama geri planda da yeni oyunun hazırlıklarına başlanmış.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Nurburgring Dünya Turu etkinliğine katılan GT Planet sitesi, Polyphony Digital Üst Yöneticisi ve Gran Turismo serisinin yaratıcısı olan Kazunori Yamauchi ile konuşma yapma fırsatı bulmuş.

Bildiğiniz gibi yıl boyunca dünya genelinde birçok dünya turları düzenleniyor ve Yamauchi de işi dolayısıyla bu organizasyonlara katılımda bulunuyor. Her bir dünya turunun kendisine Gran Turismo tarihini hissetme fırsatı sunduğu için faydalı olduğunu dile getiren önemli isim, aynı zamanda serinin geleceği için neler yapmaları gerektiğine dair işaretler ve tüyolar alıyormuş.

Konuşmanın devamında ise Gran Turismo Sport ile olabilecekleri en iyi noktaya ulaştıklarını belirten Polyphony Digital Üst Yöneticisi Kazunori Yamauchi, sıradaki oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu da müjdeledi. "Diğer yandan, açıkçası sıradaki Gran Turismo üzerinde çalışmaya çoktan başladık ve GT Sport sayesinde eriştiğimiz spor dünyası Gran Turismo'nun geleceği olmasını hayal ettiğim bir şeydi. Artık tesis edebildik."

Henüz resmi duyuru gerçekleşmediği için tabii ki merak edilen detayların paylaşılmasını beklemek anlamsız olur ama seyahatleri sırasında klasik Gran Turismo oyunlarının serinin hayranları üzerinde bıraktığı etkiyi bizzat gördüğünü söyleyen Yamauchi, "Geliştireceğimiz sıradaki yapım geçmişin, şimdiki zamanın ve geleceğin bir birleşimi olacak - Gran Turismo'nun tamamlanmış bir biçimi." yorumunda bulunarak serinin yeni oyununun geliştirilmesi aşamasında klasik oyunları seven hayranları da unutmayacaklarını belirtti. Bu yorum aynı zamanda da sıradaki oyunun yapısı hakkında da kafamızda bir şeyler oluşturabilir. Geriye kalan tek soru ise şu ki Gran Turismo Sport üzerinden mi gidilecek yoksa Gran Turismo 7 ile ana seriye geri mi dönülecek?