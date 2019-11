Sıradaki Inside Xbox Yayını, X019 Etkinliğinde Gerçekleştirilecek

Orijinal Xbox konsolunun çıkışıyla, Microsoft kimi zaman X0 olarak adlandırılan X etkinliği düzenlemeye başlamıştı. Bu etkinlik, 2001 yılından beri senelik olarak kutlanıyordu. Başlangıçta bir ticari şov olarak düzenlenen ama daha sonradan basın ve hayran etkinliğine dönüşen X, Avrupa bölgesinde X06, Birleşik Devletler'de X10 ve Kanada'da da X13 sonrasında sessizliğe gömülmüştü.

Geçtiğimiz sene X018 ile geri dönüş yapan X etkinliği, X019 ile yola tam gaz devam edecek. 14 - 16 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan bu senenin ayağı için Londra şehri seçilmişti. Bugünle birlikte beş günün kaldığı etkinlik için detaylar da paylaşıldı.

Xbox sayfası üzerinden açıklanan detaylara göre, X019 süresince ziyaretçiler yirmi dört kadar oyunu deneme fırsatı bulacaklar. Hem satışa sunulmuş hem de geliştirilme aşamasında olan yapımları kapsayacak olan listede sil baştan yapım Battletoads, Minecraft Dungeons, Bleeding Edge, Gears 5 ve Halo: Master Chief Collection gibi Xbox Game Studios bünyesinden sekiz oyun ve ayrıca bağımsız yapımlar da bulunuyor.

Listenin tamamı şöyle:

Oynanabilir oyunların yanı sıra X019 sırasında Inside Xbox programının yeni bölümünün yayını da yapılacak. 14 Kasım 2019 Perşembe günü TSİ 23:00 sıralarında başlayacak olan canlı yayın sırasında yeni duyurular ile on iki Xbox Game Studios oyununa ve Xbox Game Pass servisine gelecek olan yeni PC ve Xbox One oyunlarının duyurularına yer verilecek. Ayrıca Project xCloud için de önemli haberlerin geleceği söyleniyor.

#X019 kicks off with an episode of Inside Xbox you won’t want to miss.



✅ 12 Xbox Game Studios titles (including new reveals and PC)

✅ New PC and Console game reveals for @XboxGamePass

✅ Big Project xCloud news



Tune in LIVE @WatchMixer November 14: https://t.co/lOycoVHid2 pic.twitter.com/0fIeytMIMj