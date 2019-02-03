Sıradaki Metro Oyununun PC Versiyonu, Metro: Exodus'a Bağlı

Metro: Exodus oyununun çıkışına artık oldukça az bir zaman kaldı. E3 2017 fuarındaki Microsoft sunumunda duyurulmuş olan oyun, iki haftadan az bir zaman sonra satışa sunulacak. Ne var ki, PC tarafında oyunun bir seneliğine Epic Games Store özelinde satılacak olmasıyla ortalık bir hayli karıştı. Yakın bir zamanda da durulacakmış gibi görünmüyor. Kısa bir süre önce ise bir 4A Games geliştiricisi, mevcut durumla ilgili hissiyatını Gameru forum sayfası üzerinden belirtti. Eğer Metro Exodus PC platformunda boykot edilirse, sıradaki oyun konsollara özel çıkabilir.

İlk iki oyununun başarısı sonrasında, bu yılın en çok beklenen oyunları arasına adını yazdırmış olan Metro: Exodus, 15 Şubat 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Metro: Last Light sonrasındaki bir zamanda geçecek olan devam oyunu için geçtiğimiz ay sürpriz bir gelişme yaşanmış ve bir seneliğine Epic Games Store mağazasına özel hale gelmişti. Bu durum haliyle PC oyuncularının oldukça öfkelenmesine neden olmuştu. Şu sıralarda Steam üzerindeki Metro oyunları negatif puanlamalı incelemele bombardımanına tutulmuş durumda. Bunun mevcut durumu değiştirip değiştirmeyeceği belirsiz ama ciddi anlamda tepki çektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Peki 4A Games bu konuda ne düşünüyor? Stüdyonun geneli için şimdilik bir şey diyemeyiz ama Gameru forum sayfası üzerinden açıklama yapan bir 4A Games geliştiricisi, mevcut durum ile ilgili kişisel hissiyatını belirtti. scynet rumuzlu geliştirici, Metro: Exodus oyununun çıkışına bir ay kala verilen bu kararın oldukça ani olduğunu itiraf ettikten sonra, 4A Games olarak hedeflerinin oyuncular değil de oyunu korsan olarak satışa sunacak olan kişilerin olduğunu da sözlerine ekledi. Açıkçası Metro: Exodus oyununun eninde sonunda kırılarak korsan sitelerdeki yerini alacağı aşikar ama belli ki bu zamana kadar geliştirici stüdyo ve Deep Silver, elde edebilecekleri kadar çok kar elde etmek istiyorlar.

Forum üzerinden yaptığı açıklamanın devamında ise scynet, çarpıcı bir açıklamada daha bulundu. Buna göre, serinin devam oyununun PC versiyonunun Metro: Exodus oyununa bağlı olduğunu belirten geliştirici, eğer tüm PC oyuncuları bu ay çıkacak olan oyunu protesto ederlerse, bir sonraki Metro oyununun, ki eğer geliştirilecekse, PC versiyonunun olmayabileceğini belirtti.

Bu yapılan açıklamalar tabii ki tek bir geliştiricinin bakış açısından geliyor ama 4A Games stüdyosu çatısı altında çalışan geliştiricilerin ne derece gergin ve durumdan ne kadar rahatsız olduklarını da bir parça gösteriyor.

Yeni bir Metro: Exodus fragmanı daha yayınlandı

Metro: Exodus için Deep Silver ve 4A Games tarafından yepyeni bir fragman daha yayınlandı. Oyun ile ilgili çıkış tarihi olan 15 Şubat 2019 öncesinde genel bir toparlama babında hazırlanmış olan fragmanda, vereceğimiz kararlar ile hikayenin nasıl değişeceğini görme fırsatımız oluyor. Buna ek olarak, çatışma sırasındaki gizlilik kararı ile ilerlemek veya doğrudan çatışmaya girmek gibi seçenekler, açık dünya keşfi ve silah özelleştirmesine de değiniliyor. Hazır silah özelleştirmesine değinmişken, bildiğiniz gibi bizleri Metro: Exodus oyununda oldukça geniş kapsamlı bir özelleştirme sistemi bekliyor. Yüzden fazla modifikasyon seçeneği var ve her birinin sonucunda da daha fazla hasar, daha uzun mesafeye atış yapmak, daha iyi bir hakimiyet ve daha isabetli atışlar yapabilmek mümkün olacak.