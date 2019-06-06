Sıradaki Watch Dogs Oyununun Watch Dogs Legion Olacağı Onaylandı

Dün sizlerle paylaştığımız haberimizde Watch Dogs Legion ile ilgili yaşanan sızıntıdan bahsetmiştik. Ubisoft da üzerinden fazla bir zaman geçmeden bu sızıntıyı doğruladı. Muhtemelen bu sene çıkacak olan oyunun adının Watch Dogs Legion olacağı artık resmiyet kazanmış oldu.

Bahsi geçen sızıntı her ne kadar Amazon gibi bir perakendeci devinin Birleşik Krallık sayfasında yaşanmış ve Jason Schreier gibi önemli bir isim tarafından desteklenmiş olsa da nihai açıklama için Fransız yayıncının açıklamasını beklemek gerekiyordu. Ubisoft da bugün Watch Dogs Legion Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi.

Paylaşımdaki açıklamanın "Tanrı NPC'leri korusun." kısmı dikkatinizi çekmiştir. Bu kısım, Amazon UK sayfasındaki detayların bir kısmını doğruluyor. Muhtemelen oyunun Brexit sonrasındaki Londra şehrinde geçeceği de yakın bir zamanda, en kötü ihtimalle de E3 2019 fuarında yapılacak olan duyuruda doğrulanacaktır diye düşünüyoruz.

Şu an için oyunun hangi tarihte çıkacağı ve hangi platformlar için geliştirilmekte olduğuna dair herhangi bir ek detay bulunmuyor ama büyük ihtimalle PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştiriliyor. Ayrıca bu yılın son çeyreğinde çıkacağını tahmin edebiliriz. Merak edilen tüm detaylar için de 10 Haziran 2019 Pazartesi günü, TSİ 23:00 sıralarında başlayacak olan Ubisoft E3 2019 konferansını beklememiz gerekiyor.