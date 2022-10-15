Sıradaki Windows'un Tasarımı Sızdırılmış Olabilir

Microsoft, bir süredir Next Valley kod adıyla adlandırılan yeni Windows sürümü üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Üç yıllık bir geliştirme sürecinin ardından 2024 yılında yayınlanması beklenen yeni Windows sürümü hakkında şimdiye kadar pek bir bilgi bulunmuyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde düzenlenen Ignite Keynote etkinliğinde yeni sürümden bazı tasarım detayları sızdırılmış olabilir.

Microsoft'un bazı yenilikleri tanıttığı etkinlikte kısa bir süreliğine bambaşka bir görev çubuğu gözlemlendi. Birçok teknoloji uzmanı, bu tasarımın Next Valley sürümüne ait olabileceğini iddia etti.

İşte Yeni Windows'un Tasarımı!

Microsoft halen yeni Windows'un konsept tasarımı üzerinde çalışmaya devam ediyor. O sebeple ortaya çıkan görüntülerin direkt olarak Next Valley'e ait olduğu söylemek yanlış olabilir. Ancak öte yandan teknoloji yazarı Zac Bowden, güçlü kaynakların bu tasarımı yeni işletim sistemi için doğruladığını belirtti. Bowden'a göre yanlışlıkla gösterilen tasarım, Microsoft'un Next Valley ile birlikte ulaşmak istediği yönelimi gösteriyor.

Yeni tasarım firmanın son yıllarda en büyük başarı yakaladığı Windows 11 ile çoğu konuda benzer olmakla birlikte kolaylaştırılmış bir arayüze sahip gibi görünüyor. Yarı saydam ve daha büyük simgelerin bulunduğu bir tasarımla karşımıza çıkan görsellerde Microsoft'un yeni bir anlayış benimsediği gözlenebiliyor. Buna göre dokunmatik ekranlarda kullanımı kolaylaştırmak amacıyla çıkartılan Windows 8 faciasından sonra dersini almış olan Microsoft, hem klavye ve fare hem de dokunmatik ekran kullanıcılarına hitap eden yeni bir tasarımın peşinde.