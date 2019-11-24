Siri Hayat Kurtardı, Xiaomi Ortalığı Karıştırdı! - Teknoloji Haberleri #71

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Volkswagen CEO'su Türkiye'ye açılması beklenen fabrika hakkında açıklama yaptı. Wikipedia'nın kurucusu Facebook'a rakip oluyor. Ankamall'a açılması planlanan Mi Store, yaşanan izdihamın ardından ertelenmek zorunda kaldı. Hırsızlıkların ve yaralanmaların yaşandığı açılışa çevik kuvvet müdahale etti.

15 yıl önce geçirdiği trafik kazasında felç kalan ve doktarların 2 yıl ömür biçtiği Ali Konuk Apple'ın sesli asistanı Siri sayesinde yeniden hayata tutundu. e-Devlet kulllanıcı sayısı açıklandı. Türkiye tarafından geliştirilen ilk milli silahlı drone olan Songar, önümüzdeki ay itibarıyla güvenlik güçlerine yardımcı olacak.

Lenovo dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarını görücüye çıkardı. Eski NASA çalışanı İzmir'e yerleşti. Huawei'e 90 gün daha süre verildi. Konu hakkındaki tüm detaylar videomuz içerisinde yer almakta.

Hemen aşağıda bulunan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

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