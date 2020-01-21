Siri, İspanya Başbakanını Kral, Kraliçe ve Başbakan Olarak Tanıttı!

Apple'ın sesli asistanı Siri, verdiği bazı yanlış bilgiler ile İspanyolların tepkilerini topladı. İşte merak edilen detaylar ve dahası!

İspanya Kralı Kim?

Görünüşe göre Siri, son zamanlarda İspanya sınırları içerisinde neler olup bittiğini anlamakta zorlanıyor. Sesli asistan "İspanya'nın kralı kimdir?" sorusuna cevap verirken iki kişi listeleniyor. İlk cevap Felipe VI ve kendisi ülkenin gerçek kralı konumunda. Bununla beraber ikinci cevap ise Pedro Sanchez ki kendisi ülkenin başbakanı konumunda.

Sesli asistanın verdiği bu cevap özellikle İspanya gündeminde kendisine yer edindi. Bazı kullanıcılar şok olduklarını belirtirken, bazıları öfkeli olduklarını ve bazıları ise sadece gülüp geçtiklerini vurguladı. Yabancı kaynaklar sesli asistanın diğer bölgelerde de bu şekilde yanıtlar verdiğini doğruladı. Ancak bu yazının girildiği saat itibarıyla sorun çözülmüş gibi gözüküyor.

Ancak tamamen değil.

Peki Ya İspanya Başbakanı Kim?

Siri, her ülkede aynı cevapları veren bir yapıya sahip değil. Amerika'da bulunan kullanıcılar sesli asistana "İspanya'nın başbakanı kimdir?" sorusunu sordu. Burada her şeyin biraz daha aydınlığa kavuşmasını bekleyebilirsiniz. Ancak pek de öyle değil.

Bu sefer soruya cevap olarak dört kişi listelendi. İlk cevap ikinci dünya savaşı sırasında ülkeyi yıllarca yöneten diktatör Francisco Franco oldu. Onu iki eski başbakan olan Mariano Rajoy ve Jose Luis Rodriguez Zapatero takip etti. Listeki son isim ise güncel başbakan Pedro Sanchez oldu.

İlginçtir ki Siri diğer ülkelerde hükümeti tanımlamak konusunda pek de sorun yaşamıyor gibi gözüküyor. İspanya ve Amerika'da bulunan kullanıcılar Hollanda ve Belçika hükümetleri için doğru cevapları alabildi. İspanya'ya gelince, görünüşe göre Siri'nin bazı yardımlara ihtiyacı oldu. Nitekim "İspanya'nın kraliçesi kimdir?" sorusuna da Pedro Sanchez ve Felipe VI cevaplarını veren asistan, bir miktar yorgun olsa gerek.