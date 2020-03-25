Siri’nin Açığını Bulan Lise Öğrencisine Büyük Ödül

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Gürkan Cebeci, Apple cihazlarda yer alan Siri’de bir açık tespit etti. Cebeci, Siri’nin ekranı kilitli olmasına rağmen “Hey Siri gelen mesaj var mı” sesli komutu ile gelen mesajların okuduğunu keşfetti. İlk başta Apple’dan olumsuz yanıt alan Cebeci, Siri’de yer alan açığı video çekerek ispat etti.

Apple, Lise Öğrencisine 3000 Dolar Ödül Verdi

Apple, lise öğrencisine “Bize bildirdiğiniz hata için tüm ekibimiz olarak size sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni güncelleme ile bulduğunuz sistem hatasına çözüm getirmiş bulunmaktayız. Sizin için bir de sürpriz hazırladık. Apple bakiyenize 3 bin dolar yükledik. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle" yazısının yer aldığı bir plaket verdi.

Huawei’den İş Teklifi Aldı

Huawei’den iş teklifi aldığını vurgulayan Cebeci, "Başka markaların gözümün önünde değeri bile yoktu, Apple hayranlığım vardı. 'Bir açık bulabilir miyim?' diye düşündüm. Sadece Siri’nin üzerine yöneldim. Kodlamaları ve denetlemeleri inceledim. Sonra Siri’nin bir şeyi denetlemediğini fark ettim. Ekran kilitliyken Siri'ye ‘Hey Siri gelen mesaj var mı?’ dediğin zaman gelen mesajı okuyordu. Kişinin gizliliğine aykırı bir durumdu. Bunu firmaya ilettim. Firma bunu güvenlik ekibine ileteceğini söyledi. 2 gün sonra bana geri dönüş yaptı 'böyle bir hatamız yok' diye. Bende bunu ispatlayabilirim düşüncesiyle Siri'nin hatasını anlatan video çektim. Firmaya ilettim, güvenlik ekibine ileteceklerini söyledi. Geri dönüş olmadı, çok bekledim. Yaklaşık 2 hafta sonra bir mail geldi. Tamam hatamızı kabul ediyoruz, bunu gelecek olan güncelleme ile düzelteceğiz denildi. Size bir ödül hazırladık dediler, hesabıma 3 bin dolar attılar. 18 yaşımı doldurduğumda tekrar para atacaklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

Cebeci, "Bir firmadan ‘Yaptığınız araştırmalardan dolayı sizi aramızda görmekten gurur duyarız’ diye bir mail geldi. Düşündüm ama hedefimde Apple olduğu için orada çalışmayı düşünüyorum. Ailem derslerimi aksattığım için biraz kızdılar, Apple’dan sana hayır yok dediler. Bazı insanlar okuyarak bir yerlere gelir ama ben öyle değilim. Ben yeteneğimle bir yerlere gelmek istiyorum. Açık lisede okuyarak Apple üzerine çalışmayı düşündüm. Ailem bu başarıdan sonra çok sevindiler. Artık beni desteklemeye başladılar. Arkadaşlarım telefonlarında bir sıkıntı olduğunda hep benim yanıma geliyorlar. Kendime hep ‘başarı bir yolculuktur, varış noktası değil’ dedim. Hayallerim gerçek oldu. Firmalar resmen peşimden geliyor. Apple’dan gelecek teklifi bekliyorum. Hayallerinin peşini kimse bırakmasın. Ben bırakmadım. Ne zaman nerede hayallerimi gerçekleştireceğim dediysem herkes gülerdi. Sen kim Apple kim derlerdi. Şimdi ise hayallerim gerçek oldu" şeklinde konuştu.